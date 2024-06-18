家暴夫睡夢中遭滾水淋頭！妻再補刀刺破肝腸奪命　2審判決出爐

▲台南東區大同路一段一處公寓5樓，2022年6月16日清晨發生妻殺夫命案，王女刺殺陳姓丈夫，警方到場封鎖現場。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南王姓女子與陳姓丈夫，平時感情不睦，王女不滿丈夫家暴，2022年6月16日凌晨拿燒燙的熱水潑灑睡夢中的丈夫，陳男被燙得痛醒與妻子扭打，王女拿水果刀刺中丈夫腹部，送醫傷重不治身亡，一審王女依殺人罪判刑13年，18日台南高分院以她不應依自首減刑，改判她14年徒刑，本案可上訴。

判決資料指出，被告33歲王女不滿丈夫40歲陳男，2022年6月12日對其施暴，埋恨在心，於同年6月16日凌晨5時45分許，趁丈夫陳男在臥室熟睡之際，持加熱過之熱水壺1個，朝陳男臉部潑灑大量熱水，致陳男受有身體表面積達20％二級燙傷併橫紋肌溶解症。

陳男隨即痛醒，起身欲追打王女，王女轉身逃跑，遭陳男拉住頭髮，而後倒臥在置物箱旁，王女見置物箱上有水果刀1把，以左手反握該把水果刀朝陳男之胸腹部猛刺擊1刀，刺穿橫隔膜、肝臟及腸繫膜，刺破下腔靜脈，致陳男左右側血胸、氣胸（左右肺塌陷）、大量出血，陳男先跑到浴室，而後跑至陽台對外求救，自行將該把水果刀從身體拔出、往大樓中庭丟下。

待高姓鄰居聽聞陳男之哀嚎、求救聲，察覺有異，乃至大樓管理室報案，經警獲報於同年日清晨6時11分許到達現場，在大樓中庭發現該把水果刀，並發現陳男跪趴在陽台地上呼喊救命，立即通知救護人員到場，將陳男送醫，陳男於同日上午8時許不治死亡，王女被警方當場逮捕，並扣得水果刀1把、熱水壺1個等物。

一審王女否認故意殺害丈夫，指稱陳姓丈夫對她家暴，對她造成很大的痛苦，只是家境不好，沒錢裝監視器，所以無法存證，案發時只是要傷害丈夫而已，讓對方感受一下她的痛苦，並沒有想要殺害丈夫的故意。法官依殺人罪將她判刑13年。

案經上訴二審，法官認為王女雖符合刑法第62條自首規定，但王女於偵查中先否認殺人犯行，一審初亦否認，經由法院闡明殺人的故意後，王女轉而承認殺人犯行，但於二審審理時又否認犯行，所述前後不一，難認王女有真誠的悔意。因此，二審法官認為王女雖構成自首，但不應依刑法第62條規定減輕其刑，撤銷一審原判13年，加重改判刑14年。