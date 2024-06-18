金車支持國際志工來台服務　拓展學童國際視野與想像

▲金車文教基金會發起「飛颺國際志工支持計畫」，與台灣國際青年文化交流協會攜手合作，支持德國籍青年志工，分別於鹽行國中及西埔國小兩校進行服務，弭平城鄉教育資源差異。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為培養青年具國際視野、讓世界看見台灣，金車文教基金會發起「飛颺國際志工支持計畫」，與台灣國際青年文化交流協會攜手合作，支持德國籍青年志工前進台灣教育資源缺乏鄉鎮，2024上半學年度，志工分別於鹽行國中及西埔國小兩校進行服務，期透過強化國際文化交流，弭平城鄉教育資源差異。

2024年6月18日金車文教基金會，邀請台南在地長期推動青年參與志願服務的俊逸文教基金會及本次來台服務志工，齊聚台南市鹽行國中。來自德國的Agnes Klauss以外國人的視角，重現台灣經典節慶文化，帶領學生動手DIY，分享在台的所見所聞！

服務於台南市鹽行國中的德籍志工Agnes Klauss分享：「小時候家裡曾有過接待中文交換學生的經驗，這個契機讓我開始對中文產生興趣，高中開始上中文課後，也更加深了對台灣文化的好奇，在來自台灣的中文老師鼓勵下，高中畢業後，我決定來到這裡學習新的文化和語言，並將家鄉的文化與台灣學生分享。」

去年剛自高中畢業的Lisa Hartmann，選擇在Gap Year這年來到台灣，目前正在台南市西埔國小服務。Lisa Hartmann表示，來台灣前，一直聽說台灣是亞洲相對開放進步的國家，加上對學習語言及英語教育很有熱忱，所以希望能夠透過服務讓這段短暫的旅程更有意義。

金車文教基金會曾清芸總幹事表示，推廣國際素養教育是金車一直以來的重要使命，很開心能夠支持這些富有熱忱的國際青年志工來台服務，希望藉由這樣跨國際、跨文化的交流互動，打破偏鄉教育的侷限性，增加學習的趣味度，讓所有孩子都有機會與世界接軌，找到學習的樂趣與自信。

台灣國際青年文化交流協會表示，作為ICYE聯盟會員國之一，我們希望藉由國際志工交流服務，讓台灣青年都有機會出國拓展視野、培養獨立思考能力，也透過協助國際志工申請來台服務，提供偏鄉學生良好的雙語教育環境，為台灣與世界締結更多美好友誼。

鹽行國中林建佑校長表示：「在2030雙語國家政策下，我們透過引進國際志工，開拓正規英語文教育以外的學習管道，為教學注入新鮮活力，以多元化的方式與活動，增加學生與外國人士的接觸與文化交流，期藉此讓學生能夠自然地與外籍人士應對與互動，進而建立國際視野。」

鹽行國中王采意同學分享，很喜歡學校有國際志工老師，因為可以在課堂上了解到西方國家與我們生活上的差距，這些都是我從來沒接觸過的，讓我感到很驚奇。鹽行國中蕭芮禔同學則表示，日常生活中少有能接觸到外國人的機會，但是因為學校有國際志工老師，所以見到外國人變得比較不陌生、不害怕，現在跟外國人用英語對話也變得更加流暢，有國際志工老師是一件很棒的事情！