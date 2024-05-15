國小變後宮！南投狼校長性侵4女童　一審重判15年8月

▲南投縣某國小前校長劉育成，對多位國小女童伸出狼爪遭判刑。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投縣某國小前校長劉育成，去年被踢爆擔任教師期間對多位國小女童伸出狼爪，南投地方法院今（15）日依對未滿14歲女子加重強制性交罪部分，共2罪；對未滿14歲女子加重強制猥褻罪部分，共5罪；成年人故意對兒童犯性騷擾罪部分，共2罪，應執行有期徒刑15年8月。

劉育成於1994年至2014年間，分別任職南投縣某國小教師、主任，及某國小代理校長。其於任職期間，分別對未滿14歲的4名女學童，強制猥褻3次、強制猥褻1次、強制性交2次強制猥褻1次、性騷擾2次。

法院認定劉育成犯刑法第224條之1加重強制猥褻罪（共5罪）、第222條第1項第2款加重強制性交罪（共2罪）、成年人故意對兒童犯性騷擾罪（共2罪）。

審酌劉育成身為女學童師長，為滿足一己色慾，對4女留下難以磨滅之陰影，影響其人格健全發展，迄今不見悔意，南投地方法院依對未滿14歲女子加重強制性交罪部分，共2罪，分別判處有期徒刑7年6月、7年10月；對未滿14歲女子加重強制猥褻罪部分，共5罪，分別判處有期徒刑3年4月、3年4月、3年8月、3年8月、3年8月；成年人故意對兒童犯性騷擾罪部分，共2罪，分別判處有期徒刑7月、7月，應執行有期徒刑15年8月。可上訴。