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蔡淑惠辦理暖心餐食　讓弱勢學童共享排餐美食

▲台南市議員蔡淑惠31日中午特邀請省躬國小50位學童和6位師長共計56人前往位於灣裡萬年五街的樂點牛排享用排餐及自助式餐飲與冰品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡淑惠31日中午特邀請省躬國小50位學童和6位師長共計56人前往位於灣裡萬年五街的樂點牛排享用排餐及自助式餐飲與冰品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員蔡淑惠長期關懷弱勢學童教育及成長，特結合慈善團體、企業界及個人，在學校放暑假前舉辦愛心送暖於南區國小弱勢學童的共餐活動。

長期關懷弱勢學童的議員蔡淑惠，日前曾捐出議員一年所得捐助弱勢學童的早餐，此次特別號召玄悳殿、安平工業區工商婦女聯誼會、台南市東賓愛心會、光榮發股份有限公司、蔡淑惠顧問團、高勝雄及呂善禾伉儷出錢又出力促成此次『暖心餐食、歡樂共餐』活動，繼第一梯邀請志開、日新國小師生共計42位，前往永成路五鮮級鍋物專賣店共享個人火鍋之外，續永華、龍崗、喜樹、新興等學校亦陸續安排用餐中。

▲台南市議員蔡淑惠31日中午特邀請省躬國小50位學童和6位師長共計56人前往位於灣裡萬年五街的樂點牛排享用排餐及自助式餐飲與冰品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

31日中午特邀請省躬國小50位學童和6位師長共計56人前往位於灣裡萬年五街的樂點牛排享用排餐及自助式餐飲與冰品，學童開心享用排餐之虞，也盡情大啖飲料、冰淇淋、爆米花、地瓜球等，樂點牛排餐廳甚至新購置巧克力噴泉，並在餐後贈送小禮物，只為與學童共渡愉快的用餐時光。

▲台南市議員蔡淑惠31日中午特邀請省躬國小50位學童和6位師長共計56人前往位於灣裡萬年五街的樂點牛排享用排餐及自助式餐飲與冰品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡淑惠有感幼吾幼以及人之幼，孩子們都是這塊土地未來的希望，好好的關懷及愛護孩子，給予感受社會的溫暖，相信孩子長大後有能力也會傳承愛心並回饋社會，也希望藉由活動辦理拋磚引玉，讓更多人辦理參與愛心活動，讓弱勢族群感受到社會的溫暖。

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