扯！日本男童遭小學老師「揍飛2m」　恐怖體罰曝光

▲日本一名男童在小學遭老師揍飛。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本大阪一名小學男老師涉及不當體罰，當時他出手將男童揍飛2公尺外，使其重摔在地後，又揪住對方衣領，隨後用拳頭猛敲學生額頭，導致男童需治療超過2周才能痊癒。大阪府教育委員會宣布，對該名實施體罰的男老師祭出1個月停職處分。

根據《每日放送》報導，大阪府教育委員會28日宣布，泉大津市一名小學教師因對學童施以體罰，被處以停職1個月的懲戒處分。

教育委員會指出，受害男童2023年10月下旬在班上與另一名女學生發生爭執，而這名55歲的男性教師介入仲裁後，竟直接出手揍飛男童。

事件發生時，教師用力抓住站在教室入口的男童的左手肘，把他扯進教室內，隨後將男童揍飛至2公尺外，使男童摔倒在地。男老師也馬上衝上前去，抓住男童的衣領，將他拉起來，再用右拳敲打其額頭1次。

男童因後腦勺挫傷，需休養2週才能痊癒。教師在事件發生後，只對男童的擦傷進行了簡單的消毒，並未帶他到保健室，也未向家長或校方管理層報告此事。直到2023年10月，受害男童與家長到校，其他教師發現後才向管理層報告，事件因此曝光。

面對調查，男老師竟還辯解稱，他只是想強調「男生不應該對女生動手」，並認為男童的傷勢不嚴重，覺得孩子在誇大其詞。