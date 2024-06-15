「守護我們！如同天使一般」國小童手作卡片警察節送暖

▲學童們發想並號召全班一起手作警察制服造型卡片，並寫下各自的感謝話語。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中市神岡國小五年五班的學童為了感謝警員過去一年來守護轄區治安的辛勞，特地於警察節前夕全班親訪豐原警分局神岡分駐所，送上親手製作的警察制服造型卡片表達謝意，暖心謝卡由所長洪大倫代表接受，並引領師生們到所參訪，現場互動熱絡溫馨。

6月15日是警察節，學童們有感於警察24小時全年無休地維護治交安，縱使有專屬自己的節日，仍舊無法在警察節當天休假慶祝，發想並號召全班一起手作警察制服造型卡片，並寫下各自的感謝話語，如「警察哥哥像勇士一樣守護國家」、「希望警察叔叔們要注意安全」、「感謝警察伯伯不畏風雨勇往直前」、「警察叔叔就像天使一樣」等。

於警察節前夕步行至神岡分駐所參訪並親送卡片，所長洪大倫特地於分駐所門口迎接並引領入所參訪，除了展示員警執勤時的應勤裝備，解說其功能用途外，也利用此次機會，向學童們進行反詐騙、婦幼安全等犯罪預防宣導，在副所長林志信幽默風趣的介紹下，師生無不聚精會神聽講，多名學童更紛紛表示，之後長大也想要當警察。

▲神岡國小五年五班學童於警察節前夕步行至神岡分駐所參訪並親送卡片，所長洪大倫特地於分駐所門口迎接並引領入所參訪（圖／記者游瓊華翻攝）