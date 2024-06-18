台灣高鐵贈票偏鄉關懷獨老弱勢　送餐志工帶身障女出遊圓夢

▲高鐵嘉義站送票關懷之旅，由高鐵嘉義站站長朱立中(前排左3)代表贈票，讓偏鄉農村弱勢長輩及民眾可以體驗高鐵搭乘便利性。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

高齡長者搭高鐵出遊「心花開」！高鐵嘉義站18日幫助嘉義縣中埔鄉裕民社區發展協會的20多位獨居高齡長者及弱勢者前往高雄一日遊。為了表達感激之情，長輩們除了致贈親手做的拓印餐墊，更精心安排在車站大廳快閃表演「心花開」，在該首歌曲的伴奏下，眾人整齊律動跳舞，嘴邊哼唱輕快歌詞，氣氛歡樂！

▲隨團的社區志工劉先生平常送餐關懷中埔鄉長者及民眾，如今在高鐵幫忙下有機會帶著身心障礙的女兒隨社區一同出遊 。（圖／記者翁伊森攝）

隨團的志工劉先生，更是珍惜這次出遊機會。他多年來擔任志工回饋社會，家裡也有一位重度身心障礙的女兒需要照顧，這是他難得的機會，可以帶著行動不便的女兒出遠門。劉先生開朗的說，多年來生活重心都在照顧女兒，幾乎想不起來上次父女同遊是什麼時候了，特別感謝高鐵的幫忙，在人生的下半場，還有機會帶女兒出門玩。

▲中埔鄉裕民社區關懷據點長者大廳表演致意。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉裕民社區翁聖勳理事長表示，特別感謝高鐵公司的愛心，長輩們為了旅行前的表演「心花開」，排練了好幾十遍，就為了展現最好一面。另外，隨團志工也能帶著行動不便的女兒，體驗高鐵的無障礙設施，安心出遊。

▲台灣高鐵秉持社會責任關心偏鄉農村 。（圖／記者翁伊森攝）

高鐵嘉義站站長朱立中表示，高鐵公司持續實踐企業社會責任，希望這次的活動能讓獨居長輩、弱勢者以及志工們，一起帶著好心情出遊，留下美好回憶，進一步看見台灣高鐵公司深耕在地、關懷社會的用心。