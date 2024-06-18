　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣高鐵贈票偏鄉關懷獨老弱勢　送餐志工帶身障女出遊圓夢

▲▼ 高鐵嘉義站送票關懷之旅 。（圖／記者翁伊森攝）

▲高鐵嘉義站送票關懷之旅，由高鐵嘉義站站長朱立中(前排左3)代表贈票，讓偏鄉農村弱勢長輩及民眾可以體驗高鐵搭乘便利性。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

高齡長者搭高鐵出遊「心花開」！高鐵嘉義站18日幫助嘉義縣中埔鄉裕民社區發展協會的20多位獨居高齡長者及弱勢者前往高雄一日遊。為了表達感激之情，長輩們除了致贈親手做的拓印餐墊，更精心安排在車站大廳快閃表演「心花開」，在該首歌曲的伴奏下，眾人整齊律動跳舞，嘴邊哼唱輕快歌詞，氣氛歡樂！

▲▼ 高鐵嘉義站送票關懷之旅 。（圖／記者翁伊森攝）

▲隨團的社區志工劉先生平常送餐關懷中埔鄉長者及民眾，如今在高鐵幫忙下有機會帶著身心障礙的女兒隨社區一同出遊 。（圖／記者翁伊森攝）

隨團的志工劉先生，更是珍惜這次出遊機會。他多年來擔任志工回饋社會，家裡也有一位重度身心障礙的女兒需要照顧，這是他難得的機會，可以帶著行動不便的女兒出遠門。劉先生開朗的說，多年來生活重心都在照顧女兒，幾乎想不起來上次父女同遊是什麼時候了，特別感謝高鐵的幫忙，在人生的下半場，還有機會帶女兒出門玩。

▲▼ 高鐵嘉義站送票關懷之旅 。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉裕民社區關懷據點長者大廳表演致意。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉裕民社區翁聖勳理事長表示，特別感謝高鐵公司的愛心，長輩們為了旅行前的表演「心花開」，排練了好幾十遍，就為了展現最好一面。另外，隨團志工也能帶著行動不便的女兒，體驗高鐵的無障礙設施，安心出遊。

▲▼ 高鐵嘉義站送票關懷之旅 。（圖／記者翁伊森攝）

▲台灣高鐵秉持社會責任關心偏鄉農村 。（圖／記者翁伊森攝）

高鐵嘉義站站長朱立中表示，高鐵公司持續實踐企業社會責任，希望這次的活動能讓獨居長輩、弱勢者以及志工們，一起帶著好心情出遊，留下美好回憶，進一步看見台灣高鐵公司深耕在地、關懷社會的用心。

 
ET快訊
曾智希突通知結婚！媽冷回「祝妳幸福」　母女心結全說了
快訊／基隆、新北4地淹水警戒！　暖暖區一級
大雷雨狂轟！　「台北突一片黑」畫面曝光
公司代表「拿90公分鈍器」毆打韓團偶像！　警方緊急出動
快訊／國家警報再響！大雷雨轟炸北北基　3地暴雨告警
獨／新北男買完早餐「遭狂砍多刀」！　雙親急護兒
近800萬人觀看！正妹「擠奶器」無馬教學片　網狂讚實用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強強聯手推動文化教育合作！　台南文化局與成大簽署合作備忘錄

東部首家！東華大學通過認證　取得「有機農產品驗證機構」資格

金車支持國際志工來台服務　拓展學童國際視野與想像

台灣高鐵贈票偏鄉關懷獨老弱勢　送餐志工帶身障女出遊圓夢

提升高樓救災安全　南消七大隊辦理實地踏勘及小型消防車搶救演練

農耕機需清洗再上路　屏縣環保局將加強取締…最高罰6千

高雄女登屏東力里山滑倒受傷　警消5人護送下山

屏東男大風雨駕小貨車外出工作　返程拋錨里港警急救援

花蓮首例本土日本腦炎！6旬男發病就醫確診　籲接種疫苗預防

嘉義市國中小校長遴選！鄭振銘、柯博議連任　廖昭銘新出任

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

強強聯手推動文化教育合作！　台南文化局與成大簽署合作備忘錄

東部首家！東華大學通過認證　取得「有機農產品驗證機構」資格

金車支持國際志工來台服務　拓展學童國際視野與想像

台灣高鐵贈票偏鄉關懷獨老弱勢　送餐志工帶身障女出遊圓夢

提升高樓救災安全　南消七大隊辦理實地踏勘及小型消防車搶救演練

農耕機需清洗再上路　屏縣環保局將加強取締…最高罰6千

高雄女登屏東力里山滑倒受傷　警消5人護送下山

屏東男大風雨駕小貨車外出工作　返程拋錨里港警急救援

花蓮首例本土日本腦炎！6旬男發病就醫確診　籲接種疫苗預防

嘉義市國中小校長遴選！鄭振銘、柯博議連任　廖昭銘新出任

陸購物節「真假總裁」搶生意　AI代班：多留言不然我要下崗了

【廣編】南港調車場都市更新案新建工程開工動土典禮　開啟南港新時代

男友喊要存錢拒絕出國！她決定獨旅「男友爆炸1舉動」　全場勸分

特斯拉Cybertruck加入杜拜警車行列　網友評價兩極、馬斯克覺得酷

泰國前總理戴克辛遭起訴　50萬銖交保限制出境

快訊／基隆、新北市4地淹水警戒　暖暖區列一級

好市多今年不漲會員費！計畫中部展店　全台3大熱銷店王曝光

東陽股東會通過配息4元　總裁吳永祥：持續獵地擴廠

搶救蛋價！每月要宰180萬隻寡產雞　產業界：化製銷毀是大問題

瓦城股東會通過配發11元股利　下半年再推1新品牌

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

百萬名車雨天起霧撞落石

南投巧克力咖啡節吸46萬人次柯P也來

敏盛醫院＋扶輪社　開啟遠距醫療

南投縣辦觀影活動帶民眾認識失智症

馬祖旅台藝術家「結藝桃園」聯展登場

雲林登豐米蘭商旅　身障及中高齡員工逾7成　

高曼容奪世界選美冠軍　獲聘終身南投縣親善大使

嘉義市國中小校長遴選　2連任1新出任

花蓮首例本土日本腦炎　6旬男發病就醫確診

板橋公園新設親子公廁　市民如廁舒適貼心

新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰　畢業生邁向人生新旅程

4山客受困天長隧道2人獲救　另2人返安全處待援

積極爭取優質企業落腳台南打造投資首選城市

2024白河蓮花季邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

更多熱門

相關新聞

列車長「閃酒測」2人懲處結果出爐　高鐵新設覆核3關卡防堵

列車長「閃酒測」2人懲處結果出爐　高鐵新設覆核3關卡防堵

高鐵駕駛、列車長執勤前須通過酒測且零檢出，不過日前有高鐵資深列車長規避酒測，並未通過酒測檢驗，負責監督的調派員也放水，高鐵日前也提報懲處，懲處結果近日出爐，列車長和調派員2人皆重懲1大過、1小過，高鐵新增系統覆核、督導抽查、主管抽查等三層機制把關和杜絕類案發生。

高鐵推暑假「少年優惠」最低5折起　6/3開搶　

高鐵推暑假「少年優惠」最低5折起　6/3開搶　

台灣高鐵股東會通過配息1.02元　7月再增班全年營運看旺

台灣高鐵股東會通過配息1.02元　7月再增班全年營運看旺

高鐵端午第2波加班車「再增開5列」　後天凌晨開搶

高鐵端午第2波加班車「再增開5列」　後天凌晨開搶

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出逾1099公斤海洋廢棄物

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出逾1099公斤海洋廢棄物

關鍵字：

嘉義中埔鄉裕民社區台灣高鐵關懷偏鄉朱立中

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

挖到遺跡停工！台積電回應了

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

新竹女警被爆下海查無實據還清白　再涉1罪名被辦

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面