高鐵推暑假「少年優惠」最低5折起　6／3開搶　

▲高鐵暑假推出少年優惠專案，指定車次票價最低5折起。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

瞄準暑假旅遊旺季，台灣高鐵今(29日)宣布，7月1日至8月31日推出「少年優惠專案」，12歲至18歲少年搭乘指定車次，可享5折、75折或88折不等車票優惠，6月3日凌晨零時起開放購買7月1日指定車次車票，後續並依據預售時程逐日開放購票。

高鐵推出暑假7月1日至8月31日「少年優惠專案」，票價依不同指定車次有5折、75折或88折不等優惠，限定12歲到18歲少年，台灣高鐵公司提醒，旅客購買「少年優惠專案」車次，乘車時務必攜帶本人身分證，或附有照片及出生年月日之有效身分證件以備查驗。

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此外，配合即起到7月7日的屏東黑鮪魚文化觀光季展開，高鐵公司也宣布推出高鐵假期「屏東黑鮪魚文化觀光季」主題產品，包括1日遊至3日遊等行程。

其中「屏東華僑市場黑鮪魚美食.東隆宮.海上教堂咖啡1日豐富行」，提供專車接送與專人導覽，帶旅客直達東港參與黑鮪魚觀光季，參與行程即贈送東港華僑市場美食券400元，可用於品嘗最新鮮的黑鮪魚生魚片及採購伴手禮。

另外行程也包含前往網紅朝聖熱點「海上教堂」喝咖啡，台北出發每人2980元，相當於搭高鐵贈送行程，相關行程限定7月6日前每周六出發，名額限量。