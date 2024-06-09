列車長「閃酒測」2人懲處結果出爐　高鐵新設覆核3關卡防堵

▲高鐵新設行車人員酒測覆核和抽查等三關卡落實酒測。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵駕駛、列車長執勤前須通過酒測且零檢出，不過日前有高鐵資深列車長規避酒測，並未通過酒測檢驗，負責監督的調派員也放水，高鐵日前也提報懲處，懲處結果近日出爐，列車長和調派員2人皆重懲1大過、1小過，高鐵新增系統覆核、督導抽查、主管抽查等三層機制把關和杜絕類案發生。

高鐵南部某位資深列車長日前規避酒測，在未通過酒測情況下上車執勤，負責監督的調派員也放水，未盡當負之責，高鐵接獲檢舉後對相關失職人員提報懲處。

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懲處結果近期出爐，據悉，該名規避酒測的高鐵列車長遭記1大過和1小過，調派員也同樣記1大過、1小過，根據列車長自述，當時她因身體不適喉嚨痛，使用了喉嚨噴劑可能會影響酒測結果，因此才未酒測，不過也有員工指控該列車長規避酒測不只一次，已是慣犯。

高鐵除已祭出懲處外，也設下三道關卡把關，台灣高鐵公司表示，原規定是由調派員隨機擔任酒測檢測員，自5月16日起新增「系統讀卡確認機制」，即駕駛、列車長在執行酒測時，系統除登錄受測人員資訊外，更新增同步登錄檢測員之資訊，方可進行酒測。

另高鐵公司強調，執行酒測過程，除原以CCTV全程影像紀錄外，新增督導隨機抽查及主管抽查CCTV機制，期望透過系統覆核及三層抽查、把關機制，有效杜絕類案發生。