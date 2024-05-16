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高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出逾1099公斤海洋廢棄物

▲▼高鐵人發起淨灘活動，清出超過1099公斤海洋垃圾。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲高鐵人發起淨灘活動，清出超過1099公斤海洋垃圾。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

由台灣高鐵職工福利委員會發起的「環境永續深耕行動」，今(16)日在苗栗縣後龍鎮外埔漁港舉辦2024年「集拾行垃」淨灘活動，高鐵公司董事長江耀宗也帶頭響應，今總共清出超過1099公斤海洋廢棄物。

高鐵人自發舉辦的「環境永續深耕行動」活動，今已是第八度舉辦，每次都吸引大批高鐵員工報名參加，台灣高鐵公司董事長江耀宗每年帶頭響應，與員工揮汗淨灘，今淨灘共計清出逾1099公斤海洋廢棄物，讓沙灘恢復潔淨的樣貌。

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江耀宗表示，「永續發展」已是世界各國最重要的共同目標，而減少海洋廢棄物也是近年最受全球關切的環保議題之一；看到許多高鐵人不畏海風、烈日，願意從自身做起，結合高鐵公司致力推動的ESG企業永續目標，用行動實踐企業社會責任，及對守護潔淨海洋與美麗台灣的深刻承諾，感到非常欣慰，盼寶貴經驗能分享出去，鼓勵大家一起從日常生活中做起，隨時隨地為地球與環境盡一份心力。

▲▼高鐵人發起淨灘活動，清出超過1099公斤海洋垃圾。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲高鐵人發起淨灘活動，高鐵董事長江耀宗(左)帶頭響應。（圖／台灣高鐵公司提供）

江耀宗指出，感謝「海湧工作室」長年對於這項活動的協助，透過分享許多在第一線守護環境的精采故事，讓大家體認到海洋保育工作的刻不容緩！這項活動預計今年11月將接續在彰化線西鄉塭仔村海灘舉辦，號召更多高鐵人繼續「集拾行垃」，還給海洋應有的潔淨空間，也持續透過高鐵人的拋磚引玉、由內而外發揮影響力，將減塑、環保理念不斷擴散出去。

「環境永續深耕行動」由台灣高鐵職工福利委員會主辦、員工自發性參與的環境教育系列活動，台灣高鐵表示，今年除舉辦二場「集拾行垃」淨灘活動，更特別規劃二場「一日農夫」體驗活動，透過食農教育的「親手做」勞動體驗，了解食物來源，培養對食物、生產者與環境的尊重與感恩，提倡對環境友善的消費方式，落實永續發展的環保理念，使人類與大自然共同永續生存。

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