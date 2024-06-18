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農耕機需清洗再上路　屏縣環保局將加強取締…最高罰6千

▲泥塊汙染道路要開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲農耕機具上路前要清洗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

每逢收耕及播種季節，農耕機具作業後掉落泥塊污染路面，危及道路交通安全也造成空氣污染。屏東縣環保局提醒農民及代耕業者，應作好農機清潔工作，環保局將加強查核，如經查獲違規，將依法開罰。

▲泥塊汙染道路要開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲泥塊汙染道路要開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣內栽種作物，常見的有稻米、紅豆、毛豆、牛蒡及大小黃瓜或其他短期作物，於播種時常需僱用大型農耕機協助翻耕，作業完成後常有農耕機未將泥土清理乾淨直接上路，致使土塊掉落污染路面。除污染環境外，對於騎乘自行車或機動車輛之民眾易造成摔車之風險，甚而乾掉之泥沙更是形成揚塵而造成空氣污染，而頻遭民眾陳情，為改善農耕機污染，環保局將加強查核，倘經查獲違規將依廢棄物清理法規定，裁處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。

環保局表示，對於農耕機具污染已輔導農民及代耕業者多年，除辦理宣導說明會外，今年度更辦理現場示範農耕機清洗作業，另除稽查輔導外，針對污染熱區亦調派洗掃街車協助洗掃，甚至也輔導社區成立農路污染守護隊，自主維護環境整潔，目前已有東港鎮下廍社區、崁頂港東社區及潮州八爺社區配合辦理，籲請農耕機業者於作業時即自備清洗設備，完成農機清潔後再上路，避免違規受罰。

另提醒農耕機需懸掛車牌方可駛入一般道路，違者可依據道路交通管理處罰條例處以新臺幣3600元以上1萬800元以下罰鍰。

縣長周春米表示，請農耕機業者於作業完成時，確實做好農機清潔，維護環境整潔的同時，也守護荷包。環保局將加強執法力度，提醒民眾勿心存僥倖，也籲請民眾若發現農耕機污染行為，可協助提供相關事證予公害陳情專線0800-066666或735-1928檢舉，一同遏止違規，維護本縣環境品質。

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農耕機具屏東縣環保局道路泥塊

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