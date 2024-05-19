屏東空品「紅色警示」！環保局籲外出戴口罩　查獲2件違規

▲屏東縣政府環保局稽查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

依環境部監測資料及氣象資料顯示，昨（18）日受環境風場東北東風影響，屏縣位於下風處「弱風區」，擴散條件差，使污染物累積並受光化反應影響，在午後臭氧濃度急速上升，潮州測站更達紫色警報，縣環保局立即啟動應變措施，共查獲有2件違規依法裁處，並提醒民眾外出配戴口罩加強自我防護。

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依環境部監測及氣象資料，昨（18）日仍受東北東風影響，西半部擴散條件不佳，本縣位於全國最下風處「弱風區」，使污染物大量累積，並受午後光化作用影響，使臭氧濃度飆升，潮州測站於18時更達到「紫色警報」等級，至入夜後才逐漸趨緩，提醒民眾務必做好自我防護。

屏東縣環保局表示，近日污染物雖是境外移入，為因應空品不良，環保局仍立即啟動空品不良應變作業，針對針移動污染源執行烏賊車目測判煙及怠速宣導作業共62輛次，另各污染源通報降載減排並現場查核9家工廠，查獲1件未依許可證操作，違反空氣污染防制法規定，另加強巡查露天燃燒熱區，共查獲1件露天燃燒，後續將依法告發處分。

環保局提醒，今明（19、20）日擴散條件仍然不佳，空氣品質可能達「紅色警示」，環保局將持續啟動應變機制，並呼籲民眾外出時配戴口罩做好自我防護，民眾亦可多加利用「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊。