　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拚6／30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

▲台東新站地區人行道違停警方大執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲人行道違停或臨停仍可檢舉。（示意資料圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

總統府昨（29日）發布總統令修正《道路交通管理處罰條例》，騎車未戴安全帽、占用身障車格、人行道及行穿線違停或臨停、逆向停車等5項違規仍可檢舉；路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等8違規不開放檢舉，警方取締仍可開罰。交通部今表示，實施日期將報行政院核定，目標6月30日上路。

立法院5月14日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正，總統府昨公布總統令，5項對行人威脅大的交通微罪仍維持開放檢舉，8項交通微罪則修正為不開放檢舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中5項仍可檢舉違規包括機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽，可罰500元；於身心障礙專用停車位違規停車，可罰600元至1200元；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車，可罰300元至600元；不依順行方向臨時停車，可罰300元至600元；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車，可罰600元至1200元。

▲▼5項交通微罪仍可檢舉。（圖／ETtoday整理，資料來源為交通部）

▲5項違規仍維持開放民眾檢舉。（圖／ETtoday整理，來源為交通部）※點圖放大

另外8項取消納入檢舉項目，則包括騎機車手持行動電話通話；汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。

以及在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車，機車於人行道、行人穿越道停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車等，皆不開放民眾檢舉，但遭警方取締仍照常開罰。

▲▼8項交通微罪不開放檢舉。（圖／ETtoday整理，資料來源為交通部）

 ▲8項交通微罪目標6月30日起不開放民眾檢舉。（圖／ETtoday整理，來源為交通部）※點圖放大

此外，違規記點部分，限縮當場由警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等情形。另汽車駕駛人違規依危害程度可記點1點至3點，現行1年記滿12點吊扣駕照2個月；2年內經吊扣駕駛執照2次，再經記違規點數者，吊銷其駕駛執照。但達6點者之駕駛人1年可申請1次自費講習、扣抵2點的規定，修訂為1年可自費講習2次、扣抵4點。

交通部今表示，總統令昨發布後，後續交通部仍有裁罰細則和道安講習辦法等子法修正作業配合，並要會銜內政部警政署公告，實施日前將報請行政院核定，規劃以6月30日上路為目標，但仍要視行政院核定結果。

ET快訊
快訊／2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐
台中47年知名魯肉飯6月收攤！　闆娘嘆原因
48歲內田有紀開球！　不老神顏太離奇「根本高中女生」
快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！
快訊／男騎士「上半身插進水溝爛泥」死亡
拚6／30上路！5違規可檢舉　8微罪取消
快訊／遊日注意！艾維尼加速　關東明狂風暴雨
社子島「有人放大量蛇」！　跑進住家嚇壞：眼鏡蛇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

快訊／又有熱帶低壓！2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐

不是8月！台中李海魯肉飯6月就收攤　闆娘嘆身體差...客人湧入回味

品保協會今赴北檢控告林大鈞3罪名　持假單據意圖再騙900萬

快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！

公路局啟動3地省道巡查　籲震後避免進山區

只提供屍袋！剴剴冤死未明「1連結求附議」　PTT推：很多人都忘了

LIVE／連兩起「規模5以上地震」　氣象署最新說明

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

快訊／又有熱帶低壓！2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐

不是8月！台中李海魯肉飯6月就收攤　闆娘嘆身體差...客人湧入回味

品保協會今赴北檢控告林大鈞3罪名　持假單據意圖再騙900萬

快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！

公路局啟動3地省道巡查　籲震後避免進山區

只提供屍袋！剴剴冤死未明「1連結求附議」　PTT推：很多人都忘了

LIVE／連兩起「規模5以上地震」　氣象署最新說明

台東1年開出2億交通罰單！議員批搶錢　饒慶鈴：年輕警員不受教

咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

小笠原欣幸：賴清德信任度表現不俗　「一中」名存實亡

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

增加邦交國？　林佳龍語帶玄機：確實有國家想建立「更緊密」關係

桃園男開車突中風！妻接電話急求助　警靠關鍵字找到人送醫

遊客失控！富士山黑幕出現「十多個破洞」　急加貼勿觸警示

北韓違反決議射衛星　傳聯合國安理會31日將開會討論對策

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

減重失敗原因大公開！這血型以為買產品就會瘦　O型最容易成減肥難民

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

生活熱門新聞

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

快訊／07：54規模5.1地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！　07：54地牛翻身

公公玩當沖賠千萬　媳婦怨被拖下水

快訊／09:11花蓮近海規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」

被質疑AI作畫！繪師PO「工作照」因身材大歪樓

今「天赦日」招貴人開運法曝　5生肖拜玉皇大帝發財

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

更多熱門

相關新聞

公路局啟動3地省道巡查　籲震後避免進山區

公路局啟動3地省道巡查　籲震後避免進山區

今（30日）一早連3震，其中上午9時11分花蓮近海發生規模5.3地震，花蓮縣、南投縣和台中市最大震度達4級以上，公路局宣布，已派員巡查省道，若有災情將盡速公布。

LINE官方狂推「帳號健檢2.0」

LINE官方狂推「帳號健檢2.0」

新竹勇消殉職　賴清德：努力提升救災安全

新竹勇消殉職　賴清德：努力提升救災安全

總統府尊重行政院覆議　賴清德盼朝野對話

總統府尊重行政院覆議　賴清德盼朝野對話

即／日本5機場352航班取消、延誤！羽田最慘

即／日本5機場352航班取消、延誤！羽田最慘

關鍵字：

總統府總統令道路交通安全處罰條例檢舉記點道安講習交通部實施

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

大摩點名7個股搭上輝達成長　三台廠股價「還有5成上漲空間」

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面