拚6／30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

▲人行道違停或臨停仍可檢舉。（示意資料圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

總統府昨（29日）發布總統令修正《道路交通管理處罰條例》，騎車未戴安全帽、占用身障車格、人行道及行穿線違停或臨停、逆向停車等5項違規仍可檢舉；路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等8違規不開放檢舉，警方取締仍可開罰。交通部今表示，實施日期將報行政院核定，目標6月30日上路。

立法院5月14日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正，總統府昨公布總統令，5項對行人威脅大的交通微罪仍維持開放檢舉，8項交通微罪則修正為不開放檢舉。

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其中5項仍可檢舉違規包括機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽，可罰500元；於身心障礙專用停車位違規停車，可罰600元至1200元；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車，可罰300元至600元；不依順行方向臨時停車，可罰300元至600元；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車，可罰600元至1200元。

▲5項違規仍維持開放民眾檢舉。（圖／ETtoday整理，來源為交通部）※點圖放大

另外8項取消納入檢舉項目，則包括騎機車手持行動電話通話；汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。

以及在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車，機車於人行道、行人穿越道停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車等，皆不開放民眾檢舉，但遭警方取締仍照常開罰。

▲8項交通微罪目標6月30日起不開放民眾檢舉。（圖／ETtoday整理，來源為交通部）※點圖放大

此外，違規記點部分，限縮當場由警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等情形。另汽車駕駛人違規依危害程度可記點1點至3點，現行1年記滿12點吊扣駕照2個月；2年內經吊扣駕駛執照2次，再經記違規點數者，吊銷其駕駛執照。但達6點者之駕駛人1年可申請1次自費講習、扣抵2點的規定，修訂為1年可自費講習2次、扣抵4點。

交通部今表示，總統令昨發布後，後續交通部仍有裁罰細則和道安講習辦法等子法修正作業配合，並要會銜內政部警政署公告，實施日前將報請行政院核定，規劃以6月30日上路為目標，但仍要視行政院核定結果。