屏東縣空氣品質惡化　環保局啟動稽查…查獲1露天燃燒裁處

▲環保局人員稽查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

昨（16）日受環境風場吹東北風影響，挾帶境外污染物影響臺灣及離島地區，且午後日照強烈致使臭氧濃度上升；屏東縣恆春測站達到紅色警示，雖是境外影響，屏東縣環保局仍立即啟動應變措施，以減緩空品不良帶來的影響，應變作業查獲有1件違規，將依法裁處。

依昨日監測資料及氣象資料顯示，上海至寧波過去24小時臭氧最高濃度約為100～140ppb，而昨日吹東北風挾帶境外污染物。

屏東縣位於背風處，污染物容易累積，午後受光化作用使臭氧濃度急速上升，今（17）日東北季風稍減弱，環境風場轉為偏東風，仍可能挾帶殘留於海上之境外污染物移入，擴散條件依舊差，污染物仍易累積而使臭氧濃度，可能達到「橘色提醒」等級，提醒民眾多加留意。



為因應空品不良，屏東縣環保局昨日立即啟動空品不良應變作業，針對各污染源通報降載減排並現場查核9家工廠、執行移動污染源目測判煙60輛及加強查核露天燃燒，共查獲1件違規露天燃燒，後續將予以告發處分。



環保局表示，16日至17日受境外污染移入影響，空氣品質仍屬不良，雖是境外影響，環保局仍會啟動應變機制，除了請業者加強自主管理外，並呼籲民眾外出時配戴口罩做好自我防護，民眾亦可多加利用「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊。