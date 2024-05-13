小琉球垃圾堆置600噸　屏東縣府動員貨輪+垃圾轉運車處理

▲縣保局協助清運琉球鄉垃圾 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣環保局及警察局今(13)日在鹽埔漁港及小琉球大福漁港完成人力及警力佈署，等待垃圾轉運車搭船到小琉球，將小琉球近2個多月暫置的600公噸發臭垃圾運回台灣本島處理。縣長周春米關心琉球鄉民生活品質問題，深怕垃圾暫置多時影響到環境衛生，孳生病媒蚊。

環保局表示，琉球鄉垃圾緊急清運工作，在縣長周春米的指示下，縣府各單位傾力動員，尤其是警察局、環保局及交旅處，克服人力、船運、機具及車輛等緊急整備，更要安定人心不受外界干擾、威脅，確保往後清運秩序的維持。

局長顏幸苑表示，這次動員的400噸貨輪，一次可搭載3輛大型垃圾轉運車，每航次清運垃圾量60公噸以上，依可調度之最大航次，預估約3週的時間可完成暫置垃圾清運完畢。清運期間仍請琉球鄉公所上午及下午各消毒一次並落實垃圾分類工作，避免衍生傳染病及登革熱問題。

環保局指出，依據地方制度法及廢棄物清理法之規定，廢棄物清運工作為鄉公所權責，廢棄物處理則為縣府之工作，因此縣政府仍請琉球鄉公所深刻檢討一再流標原因，並針對原因排除招標障礙，以求未來垃圾清運工作永續經營。如琉球鄉公所未能在環境部所訂期限下順利完成垃圾清運委外發包，致補助款遭環境部收回，一切後果將請琉球鄉公所自行承擔。