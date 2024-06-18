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社會 社會焦點 保障人權

欠債男遭開山刀狂砍！臉皮被削一塊掉路上　熱心男撿起急送醫院

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區中華街發生血腥砍人事件！楊姓男子向47歲陳男借2萬5千元卻遲遲不歸還，近日更傳訊息嗆聲。債主陳男氣壞，今18日上午8時，到楊男住處堵人，楊男嘴巴仍不斷嗆聲，陳男怒拿開山刀對他猛砍！楊男臉、手部多處切割傷，右臉靠近眼睛地方，臉皮甚至被削下掉落在馬路上。

▲▼ 新北發生街頭砍人事件 。（圖／民眾提供）

▲新北發生街頭砍人事件 。（圖／民眾提供，下同）

▲▼ 新北發生街頭砍人事件 。（圖／民眾提供）

今早8時許，一名47歲陳姓男子因不滿35歲楊姓男子借款2萬5千元遲遲不還，且近日不斷傳訊息嗆聲，怒火中燒，帶著開刀前往楊男住處堵人。楊男下樓後仍不以挑釁言語激怒陳男，陳男憤而揮刀，場面駭人。

楊男臉部和手部多處遭受重創，右臉靠近眼睛的臉皮被削下一塊，掉落在馬路上，現場血跡斑斑，令人不寒而慄。附近居民目睹慘狀，立即報警求助。警消人員迅速趕到現場，對楊男進行緊急包紮並檢查傷勢，發現其右臉有2×2公分的臉皮被削下，左右臉各有4×4公分深切割傷。

警方在不遠處逮捕持刀行凶的陳姓男子，並將其依傷害罪移送新北地檢偵辦。一位好心居民撿起楊男被削下的臉皮，緊急送往醫院，希望能夠協助醫生進行修復治療，整起事件的暴力程度和血腥畫面震驚整個社區。

 ▲▼ 新北發生街頭砍人事件 。（圖／民眾提供）

▲▼ 警方趕赴現場逮捕及救援。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北發生街頭砍人事件 。（圖／民眾提供）

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