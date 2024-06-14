屏東女接姪兒電話「急借20萬還債」　衝農會匯款險被騙

▲林俊雄分局長到枋寮鄉農會水底寮分部致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉潘姓女子接到姪兒在line電話，表示急需用錢20萬元還債，她心急趕到枋寮鄉農會欲匯款，行員發覺有異，聯絡警方到場，再與其姪兒聯絡，確定是詐騙集團所為，成功阻止她被騙，分局長林俊雄到該農會表揚行員機警並致謝。

枋寮警分局建興派出所日前接獲金融機構來電表示，民眾疑似遭詐騙欲匯款大筆金額，需警方到場協助了解情況；該派出所線上巡邏員警獲報後立即前往了解後，得知潘姓女子接到姪兒透過LINE通訊軟體表示積欠債務需要借錢，便立即至枋寮地區農會水底寮分部欲匯款新臺幣20萬元。

由於匯款金額較大且用途說明不清，櫃員機警發現便通知警方到場協助，員警了解情形後便向她說明此為常見的詐騙手法，進一步向潘民姪兒求證有無積欠債務一事，經姪兒回應並無積欠債務一事，她才驚覺受騙。為勉勵行員機警通報並順利阻詐成功，分局長林俊雄於12日即前往水底寮農會，頒發感謝狀及獎勵金。

他表示，近來詐騙案件時有所聞，各類詐騙花招百出防不勝防，影響民眾財產安全甚鉅，打擊詐騙顯然成為全民共同任務，其中「臨櫃匯款」即為假投資詐騙轉出大量金額之方法， 因此民眾臨櫃匯款時金融機構之關懷提問日趨重要，行員多詢問幾句就可能讓民眾守住荷包，希望行員能在關懷提問時多加深入，以及時攔阻詐騙。遇到可疑情況，除了配合金融機構的關懷提問外也記得向警方報案，如有任何疑問都可撥打165反詐騙專線或110報案專線，警方都會提供協助。