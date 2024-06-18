　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥香祭出全新畢業歌！百位同學舞動青春MV超熱血 「校車禮盒」7-11限定販售中

▲▼麥香,畢業,MV,學生,畢業歌,校車,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲麥香又再度為畢業生送上畢業歌，「麥 My Dear Friends」熟悉旋律變出新意，還有動員百位同學拍攝的MV，超級熱血青春。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度的畢業季又到了，你腦中是否響起了熟悉的旋律？沒錯，熟悉的麥香最對味！今年為畢業生獻上的主題曲「一起邁向 無限未來」，節奏還是那麼輕快帶勁，讓人聽了就忍不住熱血沸騰了起來。麥香為了鼓勵所有畢業生勇敢邁向精彩未來，不只祭出全新畢業歌曲、拍攝洋溢青春氣息的MV，還特別推出畢業季限定新包裝以及超應景的校車造型禮盒，為所有畢業生送上祝福，希望每個人都能活出自己心中最想要的模樣、不負青春！

▲▼麥香,畢業,MV,學生,畢業歌,校車,禮盒。（圖／翻攝自影片）

麥香全新畢業歌完全就是時下最潮的流行歌，Synth POP曲風搭配清脆鼓點，加上歌手用搖滾會有的奔放啞嗓，帥氣詮釋出歌詞要傳達的鮮豔熱情語氣，在過往耳熟能詳的麥香「麥 My Dear Friends」旋律基調中增添豐富的音樂段落，讓人一聽就腳癢，好想跟著旋律舞動嗨起來！歌詞則是唱出更能代表Gen Z世代的心聲，也唱出充滿勇氣、以開創精神迎接未來的悸動心情；最熟悉的副歌「麥 My Dear Friends，邁向無限未來，全新的冒險展開，大口喝起來；麥 My Dear Friends，Together Forever，My My My My Dear Friends」超級洗腦，特別精心設計了4遍音樂性及張力都不同的副歌，就是要帶給聽眾起承轉合不同層次，也將副歌的旋律演繹出無限可能性，好聽到立刻按下循環播放鍵。

▲▼麥香,畢業,MV,學生,畢業歌,校車,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥香,畢業,MV,學生,畢業歌,校車,禮盒。（圖／翻攝自影片）

麥香全新畢業歌MV也同樣精彩，動員了百位同學共10大社團參與，從動感無敵的啦啦隊社團到小大人般沉穩的科研社；從專注一心的射箭社團到嬉鬧奇想的魔術社，還有游泳、棒球、拳擊、柔道熱血運動社團以及熱音社等，全心投入的神情及表現令人驚嘆連連，在畢業生臉上看見綻放對未來的澎湃動能。活力群舞和全新歌詞的經典副歌旋律，則由跨校集結的舞蹈班同學合力演繹，將青春無畏的熱情與對夢想的追尋，100%釋放不保留，魔性舞步還點燃了一陣跟跳旋風。麥香以這支熱血青春的歌曲MV，陪伴所有畢業生，鼓勵大家故事未完，就算畢業和好友分開，也能以同樣的心情攜手奔向挑戰「一起邁向 無限未來 」。

▲▼麥香,畢業,MV,學生,畢業歌,校車,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥香,畢業,MV,學生,畢業歌,校車,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥香,畢業,MV,學生,畢業歌,校車,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥香,畢業,MV,學生,畢業歌,校車,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥香,畢業,MV,學生,畢業歌,校車,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥香,畢業,MV,學生,畢業歌,校車,禮盒。（圖／翻攝自影片）

除了畢業歌，麥香今年更特別推出畢業季限定商品「一起邁向包」，大家最熟悉的紅茶、綠茶和奶茶通通出現新包裝，為了鼓舞所有畢業生都能勇敢朝自己理想中的大人物邁進，麥香在包裝上設計9款角色，包含3款學生、電競選手、廚師、插畫家、歌手、棒球選手、儀隊等，各種學生嚮往職業的樣態都在麥香找得到，形形色色的學生類型不論想走什麼樣的路，期許都能成為未來獨領鰲頭的狠角色，喝著麥香心中就湧起邁向無限未來的信心！

▲▼ 麥香畢業季禮盒產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲麥香畢業季釋出9款角色新包裝，希望學生們可以勇敢朝自己理想中的大人物邁進。（圖／記者黃克翔攝）

好喝的麥香不光是要自己喝，更要送給心中重視的人喝，麥香在這個畢業季還推出了紅茶、綠茶和奶茶共3款6入的校車造型禮盒，學生角色們紛紛搭上麥香校車，一同駛向未來，希望氛圍感滿滿！禮盒車背處更特地設計了留言區，讓同學們能寫下祝福送給畢業同窗或學長姊，留住永不相忘的感動；3款造型禮盒只在7-ELEVEN獨家限定販售，想送有趣又特別的畢業小禮，可要拚手速去7-ELEVEN搶貨。

▲▼ 麥香畢業季禮盒產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲麥香畢業季校車造禮盒非常可愛，只在7-ELEVEN限定販售。（圖／記者黃克翔攝）

ET快訊
貴婦網嗆朱芯儀兒「霸王級問題小孩」　衛斯理怒告！結局曝
35歲男遭開山刀狂砍！一塊臉皮掉路上　被路人撿起
酒店妹「生兩孩」不同爸！5口合吃1便當　社工衝擊
LIVE／孫安佐亮槍經紀人稱非白痴　19歲BMW男起底！30
快訊／黃仁勳擔憂的事發生？內科突停電　台電：搶修中
快訊／11:46規模4.9地震　14縣市有感！最大震度4級
快訊／11:46發生地震　宜花預估3級
真的超正！24歲女警脫警裝　一票網友暈船
橘色惡魔、翡翠騎士合體拍片！　拿芒果喊：想再去台灣
快訊／堆高機翻覆　30歲工人遭壓死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

50歲不嫌晚！ 方文琳「弱女子」變身「運動咖」

摩斯「2款歐風漢堡」新上市！加碼吃人氣回歸松露薯條、地瓜薯條

麥香祭出全新畢業歌！百位同學舞動青春MV超熱血 「校車禮盒」7-11限定販售中

破盤殺還不夠！6／18下單免運吃到飽、滿額瓜分180萬　電商限定優惠快看

全家上架萬件人氣日貨！每周限時下殺1元搶買　加碼送50元購物金

LG 55吋4K電視不到4萬就能入手　汰換家電趁618買現折現省

【廣編】整合本土最高密度零售通路數據　PRESCO打造全台最大零售媒體行銷服務

不用領免運券了！OKmart獨家合作蝦皮　每天「免運吃到飽」爽買

【廣編】LG韓系美型ARTCOOL™潮酷系列變頻空調　打造個性化居家空間

【廣編】LG全系列吸塵器大升級　實現「勁、淨、靚、境」全方位清潔新境界

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

50歲不嫌晚！ 方文琳「弱女子」變身「運動咖」

摩斯「2款歐風漢堡」新上市！加碼吃人氣回歸松露薯條、地瓜薯條

麥香祭出全新畢業歌！百位同學舞動青春MV超熱血 「校車禮盒」7-11限定販售中

破盤殺還不夠！6／18下單免運吃到飽、滿額瓜分180萬　電商限定優惠快看

全家上架萬件人氣日貨！每周限時下殺1元搶買　加碼送50元購物金

LG 55吋4K電視不到4萬就能入手　汰換家電趁618買現折現省

【廣編】整合本土最高密度零售通路數據　PRESCO打造全台最大零售媒體行銷服務

不用領免運券了！OKmart獨家合作蝦皮　每天「免運吃到飽」爽買

【廣編】LG韓系美型ARTCOOL™潮酷系列變頻空調　打造個性化居家空間

【廣編】LG全系列吸塵器大升級　實現「勁、淨、靚、境」全方位清潔新境界

民眾黨版財劃法不影響中央財政　黃珊珊向綠喊話：別變保送藍幫兇

直播主特斯拉遭潑漆砸窗！驚拍現場影片喊：不要得罪抖音大哥

神仙組合！JESSICA重磅合體告五人　7月來台開唱時間點曝光

基隆「被山包圍的星巴克」1.1億交易　建商買家曝用途

遊日注意！觀光景點餐廳探討「雙重價格制」　外國客用餐比較貴

烏克蘭國防部：北韓「援助俄軍」180萬枚砲彈

涉侵占4萬香油錢、17面金牌　蘆竹福隆巖18年女志工被起訴

點餐爆口角！　麥當勞女店員怒了「直接開槍」畫面曝光

美重磅科技ETF成份股大換血　輝達獲百億美元增持

2023全球最暢銷車是它！狂賣122.3萬輛、成長64%擠下TOYOTA RAV4

消費熱門新聞

肯德基+必勝客「超殺優惠」只有2天

6/18下單免運吃到飽　電商限定優惠快看

超商限定開賣現烤「香蒜鮮奶厚片」

麥當勞「8大優惠券」本周限定吃！

天氣熱必吃！7-11涼麵9折、全家冷義大利麵88折

好市多「新AI技術電動牙刷」折扣比黑五還深！網友：旗艦機外面要破萬

超商4款咖啡飲品優惠！特大美式只要39元

全家買得到日貨了！限時下殺1元、送50元購物金

等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝

LG 55吋4K電視　不到4萬就能入手

OKmart獨家合作蝦皮推「免運吃到飽」

方文琳「弱女子」變身「運動咖」

漢堡王「1元漢堡」限時14天搶吃

達美樂限時9天外送披薩買1送1

更多熱門

相關新聞

南臺科大爆「教學網站大當機」　學生喊完蛋

南臺科大爆「教學網站大當機」　學生喊完蛋

根據南臺科技大學113學年度第二學期行事曆，6月16日至20日是日間及進修部的期末考試週。有讀者向《ETtoday新聞雲》投訴，該校學生在準備期末考期間，教學網站和學校首頁都出現當機情況，已經影響到學生權益。實際查看Dcard，也有不少學生討論此事。

花蓮某高中校長開車撞分隔島　5學生受傷送醫

花蓮某高中校長開車撞分隔島　5學生受傷送醫

陸大學拳手備賽39天狂減10公斤 朋友圈曬圖秀成績竟成「遺言」

陸大學拳手備賽39天狂減10公斤 朋友圈曬圖秀成績竟成「遺言」

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

蘇俊賓重返母校　分享投身環保是「這首歌」

蘇俊賓重返母校　分享投身環保是「這首歌」

關鍵字：

麥香畢業MV學生畢業歌校車禮盒

讀者迴響

熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

挖到遺跡停工！台積電回應了

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍

他睡前開冷氣定時2小時！網搖頭：你沒買嗎

中職選秀震撼彈　張育成宣布選秀

快訊／變天！　2縣市大雨特報

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面