麥香祭出全新畢業歌！百位同學舞動青春MV超熱血 「校車禮盒」7-11限定販售中

▲麥香又再度為畢業生送上畢業歌,「麥 My Dear Friends」熟悉旋律變出新意,還有動員百位同學拍攝的MV,超級熱血青春。(圖/翻攝自影片,下同)

一年一度的畢業季又到了,你腦中是否響起了熟悉的旋律?沒錯,熟悉的麥香最對味!今年為畢業生獻上的主題曲「一起邁向 無限未來」,節奏還是那麼輕快帶勁,讓人聽了就忍不住熱血沸騰了起來。麥香為了鼓勵所有畢業生勇敢邁向精彩未來,不只祭出全新畢業歌曲、拍攝洋溢青春氣息的MV,還特別推出畢業季限定新包裝以及超應景的校車造型禮盒,為所有畢業生送上祝福,希望每個人都能活出自己心中最想要的模樣、不負青春!

麥香全新畢業歌完全就是時下最潮的流行歌,Synth POP曲風搭配清脆鼓點,加上歌手用搖滾會有的奔放啞嗓,帥氣詮釋出歌詞要傳達的鮮豔熱情語氣,在過往耳熟能詳的麥香「麥 My Dear Friends」旋律基調中增添豐富的音樂段落,讓人一聽就腳癢,好想跟著旋律舞動嗨起來!歌詞則是唱出更能代表Gen Z世代的心聲,也唱出充滿勇氣、以開創精神迎接未來的悸動心情;最熟悉的副歌「麥 My Dear Friends,邁向無限未來,全新的冒險展開,大口喝起來;麥 My Dear Friends,Together Forever,My My My My Dear Friends」超級洗腦,特別精心設計了4遍音樂性及張力都不同的副歌,就是要帶給聽眾起承轉合不同層次,也將副歌的旋律演繹出無限可能性,好聽到立刻按下循環播放鍵。

麥香全新畢業歌MV也同樣精彩,動員了百位同學共10大社團參與,從動感無敵的啦啦隊社團到小大人般沉穩的科研社;從專注一心的射箭社團到嬉鬧奇想的魔術社,還有游泳、棒球、拳擊、柔道熱血運動社團以及熱音社等,全心投入的神情及表現令人驚嘆連連,在畢業生臉上看見綻放對未來的澎湃動能。活力群舞和全新歌詞的經典副歌旋律,則由跨校集結的舞蹈班同學合力演繹,將青春無畏的熱情與對夢想的追尋,100%釋放不保留,魔性舞步還點燃了一陣跟跳旋風。麥香以這支熱血青春的歌曲MV,陪伴所有畢業生,鼓勵大家故事未完,就算畢業和好友分開,也能以同樣的心情攜手奔向挑戰「一起邁向 無限未來 」。

除了畢業歌,麥香今年更特別推出畢業季限定商品「一起邁向包」,大家最熟悉的紅茶、綠茶和奶茶通通出現新包裝,為了鼓舞所有畢業生都能勇敢朝自己理想中的大人物邁進,麥香在包裝上設計9款角色,包含3款學生、電競選手、廚師、插畫家、歌手、棒球選手、儀隊等,各種學生嚮往職業的樣態都在麥香找得到,形形色色的學生類型不論想走什麼樣的路,期許都能成為未來獨領鰲頭的狠角色,喝著麥香心中就湧起邁向無限未來的信心!

▲麥香畢業季釋出9款角色新包裝,希望學生們可以勇敢朝自己理想中的大人物邁進。(圖/記者黃克翔攝)

好喝的麥香不光是要自己喝,更要送給心中重視的人喝,麥香在這個畢業季還推出了紅茶、綠茶和奶茶共3款6入的校車造型禮盒,學生角色們紛紛搭上麥香校車,一同駛向未來,希望氛圍感滿滿!禮盒車背處更特地設計了留言區,讓同學們能寫下祝福送給畢業同窗或學長姊,留住永不相忘的感動;3款造型禮盒只在7-ELEVEN獨家限定販售,想送有趣又特別的畢業小禮,可要拚手速去7-ELEVEN搶貨。

▲麥香畢業季校車造禮盒非常可愛,只在7-ELEVEN限定販售。(圖/記者黃克翔攝)