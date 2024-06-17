南臺科大爆「教學網站大當機」　學生喊完蛋：早上要期末考

▲南臺科大。（圖／翻攝自Google地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

根據南臺科技大學113學年度第二學期行事曆，6月16日至20日是日間及進修部的期末考試週。有讀者向《ETtoday新聞雲》投訴，該校學生在準備期末考期間，教學網站和學校首頁都出現當機情況，已經影響到學生權益。實際查看Dcard，也有不少學生討論此事。

這週是期末考週，就有讀者向《ETtoday新聞雲》表示，南臺科技大學的教學網站、學校首頁都大當機，其中有不少學生在Dcard抱怨自己報告無法準時繳交，「此事已經強烈影響到學生的權益」。

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實際查看Dcard的南臺科大板，確實有學生以「flip class又進不去？」「學校的網站」、「學校網站不能用了」為標題發文，透露該校的學習網站flip class無法進入，不知道這樣要怎麼考試？

▲網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

其他網友也紛紛留言回應，「從來沒有那麼想登入校網」、「想進去看是不是忘記交什麼作業也進不去，超哭」、「我也是，學校的所有系統好像都進不去」、「我前面要去看選課也是不行，要填寫社團心得也進不去，是在哈囉嗎」、「早上要期末考，完蛋」、「不能進去！我從凌晨一點等到現在，報告芭比Q」。

從留言時間可見，一直到今（17）日上午8時許，都還有學生說自己無法登入；到了8時30分左右，才有人說自己已經可以成功進入。針對此事，截稿前尚未取得校方回應，《ETtoday新聞雲》將持續追蹤。