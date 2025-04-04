幕後／民進黨入場「說的沒唱的好聽」　地方宣講成效不如大港開唱

▲民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會–台中場。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民團罷免藍委案已展開第二階段連署，但二階連署難度高，據了解，截止3月底，約有8至10個罷團連署份數過半，其中有部分已經接近達標。然而，連署狀況並不如預期樂觀，原本備受期待的「民進黨二階段大登場」，宣講活動效果卻是不如預期。對於黨中央擴大加碼300場宣講，黨內民代直言，幫助不大，「這樣悶著頭辦一千場也沒用」，且二階連署成敗已經跟民進黨掛勾，「覆巢之下豈有完卵」，若不能取得戰果，2026勢必兵敗如山倒，此時瞻前顧後、出工不出力的同志，又有何臉面爭取2026？

罷免二階呈現「北熱東西冷狀況」，原先被認為泛藍選區連署極為熱烈，反而部分評估綠營優勢區偏冷淡，且經過首波衝刺後，大部分罷團連署已進入平原期，急需第二階段登場的民進黨相助。

然而，民進黨中央上周辦在板橋的活動，只簽出約三百份連署；但大港開唱兩天下來，現場總共收了2千多份連署，民團辦的反共音樂會也收到破千連署，就有罷團幹部調侃「大港開唱的效果比民進黨宣講還好」，也因為黨中央活動連署表現不好，就有部分罷團開始對「人民是頭家」活動興致缺缺。

對於連署狀況，有黨內一向支持大罷免的民代認為，看到黨中央正式表達民進黨對於罷免活動的支持，稍微鬆了一口氣，但又倒抽了一口氣，畢竟方向正確，方法也要對。罷團的活動，與中央黨部的宣講看起來沒有協調性，當然這證明了罷團完全不是民進黨的側翼，但是政黨的下鄉座談應該還是要能與罷團活動互有呼應，不該互相扞格。

對於頭家開講活動，該民代直指，以縣市為單位的宣講，覆蓋率顯然極為有限，無論從對民眾說明，或是能進一步收取罷免連署書，現有的方式顯然都有不妥之處。資源有限，有效運用的前提就是律定清楚的目標，場次多寡，人數多寡，都不該流於意氣之爭；讓民眾在宣講中了解罷免是解決目前政治危機的唯一手段，並簽出罷免同意書，其他的都是假的，空的，公民們現在需要的是連署書，不是手板與圖卡。

考量到大場活動對連署狀況幫助不大，「叫好不叫座」，現場反應熱烈連署狀況冷淡，黨中央也做出因應，加開300場宣講，由地方民代主責，試圖深入巷戰，看似軍容壯盛，地方卻埋怨頗深，有基層民代透露，民進黨公職集中在中南部，他們也沒人可罷，且大部分被call來的人，即便能罷免也早就連署過，對於現階段需要擴散支持群眾來說，幫助不大，「這樣悶著頭辦一千場也沒用」。

對於大罷免成敗，綠委林俊憲就直言，最應該有高度危機感的是民進黨，現在大罷免很熱鬧，但要想像最壞的情況，如果功虧一簣，這些國民黨立委一定會有報復式的反撲，會更可怕，且總預算每年都會審查，沒有罷免掉他更沒有後顧之憂，甚至包含國防、外交預算都會產生問題。

林俊憲示警，大罷免失敗絕對重創民進黨執政，之前只敢提不敢做的國安法、年改等等，絕對捲土重來。也有民代直言，二階連署成敗已經跟民進黨掛勾，「覆巢之下豈有完卵」若不能取得戰果，2026勢必兵敗如山倒，此時瞻前顧後、出工不出力的同志，又有何臉面爭取2026？