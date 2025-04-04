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婆婆遭詐2千萬老公拿她出氣！碩士女信「斷婚能轉運」　法官不准

▲男子戴綠帽提離婚，驚覺財產早已被掏空。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲家暴、羞辱樣樣來，人妻提離婚竟被判敗訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

一名留美碩士出身的保險女業務員，控訴丈夫家暴又羞辱她，甚至驅趕她出家門，還語出驚人地表示「算命仙姑斷言不離婚，事業運就不會開」故決心要離婚。士林地院審理後認為，雙方雖有爭執與分居，但婚姻尚未破裂到無法挽回的地步，判決駁回離婚訴求。

人妻與丈夫結婚多年，育有一雙子女。她向法官說，婚後因價值觀不合常爭吵，2021年丈夫想舉家移民美國，她因要照顧罹癌老母婉拒，被罵「自私」、「扯後腿」，丈夫一氣之下直接帶兒子飛去美國，留下她跟女兒分居兩地，心早已碎一地。

更慘的是，2022年婆婆被詐騙了2000萬元，丈夫怒氣沖天，返台後竟將母親受害的責任全怪到她頭上，還動不動就把她趕出家門。某次她只是把一個朋友送給女兒的紙巾盒放上車，丈夫見狀暴怒：「車是我買的，不准放妳的東西！」雙方爭執，她氣得說出「這個家根本沒有我」的話，豈料丈夫竟出拳痛擊她太陽穴，還邊打邊罵。

她指控，當時被打到頭暈噁心，隔天就醫後診斷為腦震盪，傷痛之下，她搬出家門分居，卻還被丈夫追著要她一個月內清空所有物品，接著更把她的漫畫書整箱搬去她公司大廳，讓她在同事面前當場出糗，簡直當她不存在。

但丈夫否認家暴，強調是她先動手搶他手機，他才會反擊。他也強調不想離婚，是她信了「算命仙姑說不離婚工作運不會開」才變心。他還說自己負債1600萬，每月還款5萬多元，已經很辛苦，仍願意維持家庭。

法官審酌後認為，夫妻確實有衝突，但家暴屬偶發、傷勢輕微，從被打到搬離中間隔了半年，難認為家暴是主因。至於把漫畫書丟公司，也許不妥，但不算嚴重羞辱。

法官認定，人妻提出的離婚理由大多是她主觀感受，尚未達「婚姻破裂、難以維持」的法定標準，加上丈夫表態願意修復，判決駁回她的離婚訴求，連帶她要求的親權與扶養費也一併不准，還得自掏腰包繳訴訟費。

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