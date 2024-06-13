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社會 社會焦點 保障人權

台中國小女童救女大生！怒推倒公車打人婦：我早就想打她了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市1名21歲女大學生11日於大里要搭乘公車，被衝下車的63歲李姓婦人連打7個巴掌、扯髮，直到幾名國中小學生包圍推倒制止，事態才沒有擴大。事後，第一時間推開李女的何姓國小女童表示，李女在車上就不斷欺負人，「前面就已經很想打她了」。

據悉，女大生11日上午7時5分在大里區中興內新街口等待公車，婦人一下車就徒手朝她攻擊，非常用力的賞7個巴掌，並拉扯頭髮，直至後方等車乘客與原本在車上的同學們，一起把婦人推倒並阻止她離去，同時也報警等員警到場。

其中一名見義勇為的長髮男表示，婦人在車上就大聲咆哮、騷擾其他乘客，還一直拿雨傘戳擊他的頭，且好像專挑年輕人下手，因為婦人下車攻擊女大學生之前，刻意繞開站在她面前的年長乘客，直接朝女大生攻擊，不禁令人擔心，這次是徒手，下次若是拿刀具恐將造成更大危害。

▲▼台中國小女童救女大生！怒推倒公車打人婦：我早就想打她了。（圖／民眾提供）

▲▼台中大同國小的何姓女童第一時間衝上前救女大生。（圖／民眾提供）

▲▼台中國小女童救女大生！怒推倒公車打人婦：我早就想打她了。（圖／民眾提供）

據《TVBS》報導，第一時間衝上前推倒李婦的學生，是背著書包的何姓國小女童。何姓女童案發當天是畢業典禮，正搭公車要去學校時，發現李婦在車上不斷欺負人，看到對方打車上的兩名姐姐時，心中早就想幫忙出一口氣，直到案發後她才第一時間衝去幫忙。

大同國小校長馬任賢表示，得知孩子有好表現非常開心，尤其是在國小生涯的最後一天，因此頒發見義勇為獎給何姓女童。

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