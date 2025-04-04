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不是G5！劍湖山「初代神設施」被點名　消失10年現況曝光

網點名劍湖山「最資深神設施」超懷念　他嘆：搭過的現在都30歲了吧

▲雲林劍湖山世界主題樂園的經典設施，長年來吸引無數遊客。（圖／翻攝Threads）

文／CTWANT

雲林劍湖山世界主題樂園的經典設施，長年來吸引無數遊客，其中「飛天潛艇G5」是最具代表性的遊樂設施之一。然而對於資深玩家而言，真正令人懷念的，卻是已退役的「山坡列車」。

近日有網友在社群平台Threads發文，指出現今樂園內的超長手扶梯，過去其實是「山坡列車」的所在地，並打趣地說：「搭過的人現在都30歲了吧？」此話一出，立刻勾起不少人的童年回憶，貼文迅速引發熱議。

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該名網友貼出對比照片，回憶劍湖山樂園因地勢關係，早期設有類似纜車的設施，方便遊客進出樂園，後來卻被改建為手扶梯，「讓我的童年回憶就此消失。」

不少曾搭乘過「山坡列車」的網友紛紛留言，「早期用溜得下去，玩一個設施我記得30樣子忘了，可以一次買多個設施比較便宜」、「這是去劍湖山玩的第一個設施，搭上去真的很有進入遊樂園的儀式感！」、「小時候超期待搭這個列車，怎麼現在都找不到了？」、「記得那時候還有一架『遠航前瞻號』飛機作為空中咖啡廳，現在應該也沒了吧？」

事實上，由於劍湖山樂園地勢較高，早期在進入園區後，遊客可以搭乘「山坡列車」前往主要遊樂區。然而，約於2007年至2008年間，園方決定將其拆除，並改建為現今的超長手扶梯，成為樂園的一大特色。隨著時代變遷，「山坡列車」已成歷史，但它帶給許多人的珍貴回憶，仍深植於心。

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