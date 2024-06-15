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陸大學拳手備賽39天狂減10公斤　朋友圈曬圖秀成績竟成「遺言」

▲瀋陽師大學生小許減重參加拳擊比賽猝死。（圖／翻攝新黃河客戶端）

▲瀋陽師大學生小許的減重成果，竟成為人生中最後一則貼文。（圖／翻攝新黃河客戶端）

記者魏有德／綜合報導

瀋陽師範大學體育科學院許姓大一生6日在朋友圈曬出39天減重近20斤（10公斤，下同）的截圖，沒想到竟是他人生最後一條發出的朋友圈。許姓大學生9日被同學發現倒在寢室內，送醫後經半小時搶救無效離世，死亡原因為「猝死」，令不少同學朋友感到唏噓不已。

▲瀋陽師大學生小許減重參加拳擊比賽猝死。（圖／翻攝新黃河客戶端）

▲小許39天內減去10公斤，準備降級參加拳擊賽。（圖／翻攝新黃河客戶端）

《上游新聞》報導，2024年6月6日，許姓大學生（小許，下同）在微信朋友圈發佈了最後一條動態「變人乾了」，同時還附上了三張圖片，第一張是他在拳擊台上訓練的畫面；另一張是他在寢室內打赤膊展示肌肉的畫面；最後一張，則是他39天內減重近20斤的記錄截圖。

據了解，小許家住浙江溫州，2023年以體育生的身份考入瀋陽師大體育科學院，主修運動訓練專業。小許在4月份代表學校報名參加一場全國性的拳擊比賽，根據他減重的記錄截圖顯示，4月28日至6月6日，體重從60.85公斤驟降至50.9公斤，體脂率也從17.6％降至14.2％，疑似是為了要符合「降級參賽」的資格，不過，家人透露，完全不知情。

小許的家人認為，小許為了備賽，努力減重到46至51公斤範圍內，「在減重過程中，小許身體已經出現頭暈、嘔吐等症狀，並被診斷為急性胃炎和低鉀血症，但校方未能及時指導和干預，最終導致悲劇發生，校方應負相應責任。」

對此，瀋陽師大體育科學院相關負責人回應稱，小許是自願報名參賽，「對於減重問題，校方將原因歸結於小許選擇報名更輕量的組別，以期望獲得更好的名次，並非校方要求其減重。」

▲瀋陽師大學生小許減重參加拳擊比賽猝死。（圖／翻攝新黃河客戶端）

▲小許在減重過程中身體出現狀況，需要用藥來緩解。（圖／翻攝新黃河客戶端）

小許在減重過程中身體便出現狀況，上述負責人表示，他在第一次發病之後，校方已經盡到相應義務，並表示小許發病之後，曾去醫院複查，結果顯示其身體正常，而輔導員和同學之間，也都對小許進行了及時的關懷，「輔導員雖然年輕，但挺關心學生的，他跟小許說，你不行就別減了。」

小許不幸離世後，家屬與校方經歷多次溝通，商談賠償事宜。小許家屬表示，家裡不忍心將孩子進行解剖屍檢，也不打算通過訴訟形式進行維權，「家屬的訴求是希望校方能夠給予80餘萬元（人民幣，下同）的賠償，但校方只願意返還小許的學費、食宿費等相關費用，共計約5萬元。」

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