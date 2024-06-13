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時隔36年！蘇俊賓重返母校桃園國小　分享投身環保初衷是「這首歌」

▲蘇俊賓重返母校，分享投身環保是「這首歌」

▲36年前，桃小畢業的蘇俊賓同學(左)和現任蘇副市長。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

昔桃小受獎畢業生，時隔36年重返母校頒獎！桃園市副市長蘇俊賓12日出席母校桃園國小畢業典禮，感恩歡喜心情堆滿臉上，臉書PO文分享校歌中第二句「南崁河邊兮瞭望清流」對於當年的我，看著污濁的南崁溪，有著很大的反差，而其一部分熱血，也來自於校歌的影響，自此認真關注環保議題！

▲蘇俊賓重返母校，分享投身環保是「這首歌」

▲桃園國小畢典頒獎。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓臉書發文表示，上次在桃園國小參加畢業典禮，是36年前，小學畢業的那一年，今天，特別跟學弟妹們，分享校歌對他的影響。校歌中第二句「南崁河邊兮瞭望清流」，對於當年的我，看著污濁的南崁溪，有著很大的反差，我的一部分熱血，也來自於這裡，不敢說是立定志向，但也開始認真關注環保議題。

▲蘇俊賓重返母校，分享投身環保是「這首歌」

▲時隔36年！蘇俊賓重返母校。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

從選擇科系到畢業後參加環保團體，應徵國會助理，在立法院跨黨派遊說推動環保法案，而後有機會回桃園故鄉，擔任環保局長，和同仁們的革命情感都源自於這個起點。還記得當年和同學們感情很好，從中正堂走到校門口，走過夾道歡送的學弟妹們，我竟掉下了眼淚，留下站在校門口，照片中的這張苦瓜臉，但還是非常感謝我的爸爸媽媽，當年帶著相機來，替我留下寶貴的畫面。

▲蘇俊賓重返母校，分享投身環保是「這首歌」

▲桃園國小畢典頒獎。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

今天，特別邀請現場的家長們，我們也一起為畢業生，在同一個角度留下照片吧！感謝大家，圓了我的夢，36年後，我們一起在這個禮堂同唱校歌。蘇俊賓臉書分享回到母校出席畢典的美麗心情，網友紛紛留言：「想念那懵懂無知、純真善良的歲月吧！」、「完美詮譯：今日我以母校為榮，他日母校以我為榮。」、「桃園國小之光，也是桃園之光！」、「一起深耕，這塊培育我的土地」…

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