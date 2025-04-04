快訊／一天吸萬人入園「未成年困山上」　六福村回應了：加開班次

▲六福村。（資料照／六福村提供）

記者曾筠淇／綜合報導

六福村針對兒童節連假推出「未滿18歲免費入場」活動，3日吸引大批人潮湧入，沒想到，閉園時許多未成年坐不上公車，困在山上，只能等待親友或計程車來接送。對此，六福村稍早透過粉專回應了，「園區已主動聯繫交通業者，加開大眾運輸與計程車班次」。

六福村於3日至6日推出「未滿18歲免費入場」活動，成年人則是名字有「木」或「木字部首」599元優惠，同行3名親友799元等優惠。

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免費活動的誘惑力太大，六福村3日上午就有大批人潮排隊入場，粗估入場人數破萬。沒想到，六福村晚上6點閉園時，僅有兩輛巴士接駁下山，因此現場許多未成年人爭先恐後地上車，更有人氣到在社群軟體上發文抱怨此事。

六福村稍早在臉書上發文表示，「未滿18歲免費入園」的活動熱度高，期間單日湧入近萬名遊客入園，感謝大家的熱情支持及參與。

對於坐不上公車一事，六福村表示，「為有效改善離園的運輸人流狀況，園區已主動聯繫交通業者，加開大眾運輸與計程車班次。同時，園區也安排了接駁巴士前往鄰近市區，協助旅客順利返程，我們誠摯希望每位來訪的朋友都能安心並愉快地享受園區活動，六福村主題遊樂園感謝您的體諒與支持」。