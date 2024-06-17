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拋海餵魚！希臘海巡出狠招「刺破小艇」對付移民　43人慘死地中海

▲▼希臘海岸警衛隊被指控暴力對待非法偷渡移民，甚至將其投海餵魚。（圖／志影像／美聯社）

▲希臘海岸警衛隊被指控暴力對待非法偷渡移民，甚至將其投海餵魚。（圖／志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

面對偷渡客和非法移民，希臘在地理位置上「首當其衝」，因為希臘經常成為非洲、中東地區移民偷渡前往歐盟國家的目的地。然而有民眾目擊，希臘海岸警衛隊3年來在地中海心狠手辣，不僅惡意追捕非法偷渡的移民，更將其放置在海上自生自滅，在小艇挖洞導致沈船，甚至將移民拋海餵魚。

根據BBC，從2020年5月起，該媒體所掌握的15起事件中，至少有43名非法移民因為希臘海巡人員的暴力手段而死亡，最初消息來源為希臘當地媒體、非政府組織、土耳其海岸警衛隊，其中有9名非法移民被希臘海巡人員拋入海裡餵魚，他們被迫離開希臘海域，或是抵達希臘外島後，又被帶回海上漂流。

該媒體向一名希臘海巡人員播放他們所掌握到的影片，從畫面中可以看到，12名非法移民在偷渡時被希臘海巡人員帶上警衛隊船艦，之後竟然棄置在漂流在汪洋大海中的小艇，放任這些移民自生自滅。

對此，該名希臘海巡人員「見笑轉生氣」（惱羞成怒），氣得從椅子上站起來，聲稱，「這顯然是非法的，是國際犯罪！」

報導指出，希臘政府長期以來被國際社會譴責強制遣返非法移民的行徑，希臘當局將這些移民趕回土耳其，違反國際法。

BBC透過紀錄片《死寂：地中海殺戮？》描述其中5起非法移民遭到希臘海巡人員暴力驅逐的案例。這些移民透露，他們在登陸希臘的島嶼後，遭到希臘海巡人員追捕，甚至被放在失去電力的充氣筏上，然後充氣筏慘遭希臘海巡人員事先刺破洩氣，導致充氣筏沉入海底。

一名來自非洲喀麥隆的男子描述，他2021年9月登上希臘薩摩斯島後遭到當局追捕。

他表示，「剛靠岸時，2名黑衣警察、3名便服警察戴著面具，從後面追捕我們，當我和另外2個來自喀麥隆和象牙海岸的男子被迫帶到警衛隊的船上，事態發生可怕變化，警察竟然將喀麥隆人丟進海裡，象牙海岸男子則是哭喊，『我不想死，救我』，他的身體在水底下，最後被海水淹沒。」

他也透露，希臘海巡人員也會暴力毆打非法移民。

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