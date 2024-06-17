高溫釀禍！希臘小島「2周內3遊客死亡」　還有3人下落不明

▲希臘度假勝地科孚島（Corfu）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

希臘度假勝地科孚島（Corfu）近來發生多起遊客死亡事件，有一名失蹤多日的美國籍遊客被發現死在附近的一座小島海灘上，另外還有3名遊客下落不明。希臘當局指出，這些案件應非謀殺，而是當地酷熱天氣導致，加上死亡遊客平均年齡較大，因此呼籲遊客應避免在高溫下徒步旅行。

根據《美聯社》報導，一名美籍遊客6日被朋友通報失蹤後，其屍體16日在科孚島以西的馬瑟拉基島（Mathraki）偏遠沙灘上被發現，目前當局未公布死者姓名與更多細節，而這已是希臘近來發生的第3起遊客死亡事件。

當地消防部門8日透過無人機在一處峽谷內發現74歲荷蘭籍遊客的遺體；據了解，當時他正在附近徒步旅行。另外，英國電視名人、同時也是提倡「間歇性斷食」的醫學博士莫斯利（Michael Mosley）9日被發現陳屍在錫米島佩迪村（Pedi）東北部一座岩山的懸崖上，法醫推斷他是在徒步經過崎嶇地形後不久死亡。

有兩名64歲、73歲的法國女性遊客7日在愛琴海錫基諾斯島（Sikinos）被通報失蹤，她們當時離開各自的飯店與對方見面後下落不明；另外在阿莫戈斯島（Amorgos）同樣有一名59歲遊客11日獨自出門徒步旅行後失蹤至今。

希臘當局指出，遊客的死亡原因初步判定並非謀殺，而是與當地酷熱的天氣，加上遊客喜愛徒步旅行有關，加上目前死亡與失蹤的遊客平均年齡較大，更可能面臨風險。