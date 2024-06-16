巴黎奧運剩不到2個月！塞納河水質仍不合格　恐引發選手拒絕參賽

▲法國巴黎塞納河的水質受到連日大雨影響，導致大腸桿菌含量不符合規範。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2024巴黎奧運即將於今年7月26日盛大開幕，然而做為水上開幕儀式、馬拉松游泳、鐵人三項舉辦場地的塞納河，卻傳出6月初的水質大腸桿菌檢驗結果不符合游泳安全規格，恐引發相關選手拒絕參賽，即便法國中央政府與地方政府先前曾為了改善水質投入15億美元的預算。

根據《美聯社》，如今距離奧運游泳比賽的舉行剩下不到2個月，法國首都巴黎市政府於當地時間14日，在官網上公開6月初塞納河水質檢驗初步結果，然而巴黎受到持續大雨的影響，6月1至8日的大腸桿菌、腸球菌等含量明顯超出運動員所能承受的安全限度。

依照歐盟所規定的安全標準，大腸桿菌的安全限值為每100毫升的水不得超過900個菌落形成單位（CFU）。世界鐵人三項聯盟使用相同的標準，針對比賽場域水質進行規範。其中，巴黎塞納河6月1至8日的檢驗結果為高污染，直到9日才符合規範，而這主要是受到天氣好轉的影響。

據悉，巴黎奧運將在塞納河舉行男子鐵人三項比賽，包括1.5公里游泳比賽將於8月5日舉行；至於女子和男子10公里以上馬拉松游泳比賽，則訂於8月8日、9日舉行。

報導分析，其實對於法國巴黎的許多民眾而言，要在塞納河游泳，根本是一件難以想像的事，因為塞納河的水質同樣受到多種因素影響，從隨意傾倒化學物質到船隻交通等，與其他城市的河流一樣，而過多的雨水滲入下水道系統，街道洪水將糞便和細菌轉移至塞納河。

為了解決水質問題，法國中央政府和地方政府投入14億歐元（15億美元）的預算，建造一座能夠在強降雨期間儲存5萬立方公尺的大型水庫，並於今年5月啟用。

其實塞納河水質問題去年8月也曾經發生，大雨導致多場奧運測試賽取消。針對水質問題，國際奧委會（IOC）執行長杜比（Christophe Dubi）於13日的簡報會議上信誓旦旦表示，「我們有信心今年夏季能夠在塞納河游泳」。