希臘克里特島發現「神祕建築」　巨型輪狀擁有4000年歷史

▲克里特島的巨大圓形石砌建築，推測與儀式或宗教有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

希臘第一大島克里特島的山頂近期發現一座巨大輪狀石砌建築，文化部11日表示，這是擁有4000年歷史的米諾斯文明（Minoan civilization）建築。考古學家現階段還不清楚這座建築物的用途，但推測可能與儀式或宗教相關。

美聯社報導，這座石砌建築從上方往下看就像是巨大車輪，大小約1800平方公尺，內部總計有8圈石牆，每一圈都是1.7公尺高，較內部之處被分隔成更小、可互通的空間，正中央可能有個淺淺的圓錐形屋頂。

希臘文化部透過聲明提到，這棟建築物似乎不是住所，因為建築內部發現大量動物骨頭，推測此處可能定期舉辦涉及食物、酒、供品的儀式，且考量到建築物的規模、格局、細緻建造方式，這應該是個公共建築。

▲這座石砌建築大約是在西元前2000年至西元前1700年期間使用，內部發現大量動物骨頭。（圖／達志影像／美聯社）

這座石砌建築的部分特徵與希臘其他地區早期米諾斯文明蜂巢墓類似，上頭有階梯式圓錐形屋頂及土丘，大約是在西元前2000年至西元前1700年期間使用，與克里特島首批宮殿建築同時期，例如克諾索斯（Knossos）與斐斯托斯（Phaistos）。

只不過這處地點是新機場雷達站的指定建設地點，這座機場將於2027年開始營運，預計將取代希臘第二大機場伊拉克里翁（Heraklion），每年接待1800萬名旅客。

文化部長、考古學家門多尼（Lina Mendoni）表示，將會保留這次新發現的石砌建築，並且尋覓新的雷達站建設地。