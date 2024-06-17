以色列戰時內閣解散！　總理納坦雅胡：不會組成新內閣

▲ 納坦雅胡宣布解散以色列戰時內閣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列官員17日證實，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已經解散由6名閣員組成的戰時內閣。此前中間派內閣部長甘茨（Benny Gantz）才因不滿他的戰後計畫，宣布退出政府。

《耶路撒冷郵報》率先披露，納坦雅胡16日在會議中宣布解散戰時內閣，因內閣是應甘茨要求下協議成立，如今既然甘茨退出，便不再需要戰時內閣，且未來不會成立由聯合政府領導人組成的新內閣。

他還在會議上表示，為達成消滅哈瑪斯的目標，他做出一些令軍方不滿的決定，但先有國家才有軍隊，而不是先有軍隊。

以色列官員17日向《路透》證實，納坦雅胡已經解散內閣。報導指出，甘茨退出後，納坦雅胡此舉在外界預料之內，而他接下來預期將和一小群部長就戰事進行磋商，包括曾是閣員的國防部長葛朗特（Yoav Gallant）及戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）。

納坦雅胡先前面臨執政聯盟中民族主義派宗教政黨施壓，要求將極右翼財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）及國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）納入內閣，但此舉將加劇和美國等國際盟友間的緊張關係。

戰時內閣是在甘茨於去年10月以哈開戰時，加入納坦雅胡的全國團結政府後成立，甘茨盟友埃森科特（Gadi Eisenkot）及宗教黨派領袖戴瑞（Aryeh Deri）則是觀察員。而甘茨和埃森科特都對納坦雅胡的加薩戰後計畫不滿，於上周退出政府。