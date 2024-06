營救畫面曝光！以中混血女孩受困加薩245天　以軍：我們帶妳回家

▲以色列公布營救阿加瑪尼的影片。(圖/翻攝自X@Israel)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列6月從加薩救出4名人質,包括以中混血女孩阿加瑪尼(Noa Argamani)。根據以色列最新釋出的營救影片,當時以色列特種部隊士兵持突擊步槍進入室內,並對著阿加瑪尼說「沒事了,我們帶妳回家」。

“Noa, everything’s ok. We’re talking you home.”



This is the moment Noa Argamani was rescued by Israeli special forces from captivity.



