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營救畫面曝光！以中混血女孩受困加薩245天　以軍：我們帶妳回家

▲▼ 以中混血女孩阿加瑪尼（Noa Argamani）獲救畫面曝光。（圖／翻攝自X@Israel）

▲以色列公布營救阿加瑪尼的影片。（圖／翻攝自X@Israel）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列6月從加薩救出4名人質，包括以中混血女孩阿加瑪尼（Noa Argamani）。根據以色列最新釋出的營救影片，當時以色列特種部隊士兵持突擊步槍進入室內，並對著阿加瑪尼說「沒事了，我們帶妳回家」。

每日郵報、紐約郵報報導，26歲的阿加瑪尼是在2023年10月7日這天在諾瓦音樂節被武裝分子綁架，遭人使用摩托車強押至加薩，曾經大喊「不要殺我」。歷經245天的時間，以色列8日發動突襲，軍隊鎖定加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）建築物展開人質營救行動。

畫面顯示，以軍進入建築物發現阿加瑪尼之後，對著她說「一切都沒事了，我們要帶妳回家」、「妳已經安全了，我們帶妳去坐車」。接著阿加瑪尼被以軍背在身上衝出建築物，期間傳來巨大爆炸聲響與槍聲，隨後小組衝進車內，一行人隨後轉搭軍用直升機撤出加薩，安全返回以色列拉馬甘（Ramat Gan）一間醫院。

▲▼ 以中混血女孩阿加瑪尼（Noa Argamani）獲救畫面曝光。（圖／翻攝自X@Israel）

▲▼多名士兵營救阿加瑪尼期間，傳出爆炸聲與槍聲。（圖／翻攝自X@Israel）

▲▼ 以中混血女孩阿加瑪尼（Noa Argamani）獲救畫面曝光。（圖／翻攝自X@Israel）

在被關押的這8個月期間，阿加瑪尼被轉移至多個不同地點，4度與死神擦肩，包括在以色列空襲中倖存。

以色列表示，目前還有超過百名人質還在加薩，據信其中四分之一已身亡。

▼以色列營救人質，一行人衝上直升機。

▼阿加瑪尼獲救搭乘直升機。

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