以色列戰術性暫停！　「每日停火11hrs」允許援助物資進入加薩

▲以色列實施戰術性停火，以便運送更多人道主義援助物資進入加薩。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列16日宣布，為了緩解加薩地帶的嚴重人道危機，軍方將在南部拉法地區實施「戰術性停火」，以便救援卡車運送更多人道援助物資進入加薩。據悉，以色列與聯合國和國際援助機構對「戰術性停火」進行了協調。

美聯社引述以色列聲明指出，軍方將自上午8時起，在拉法地區實施「戰術性停火」，並持續至晚間7時結束，而「戰術性停火」將在每日進行，直到進一步通知為止。

以軍透露，「戰術性停火」的目的是為了讓救援卡車能夠順利通過以色列控制的凱雷姆沙洛姆過境點（Kerem Shalom），並沿著薩拉赫丁公路（Salah a-Din Highway）安全行駛，將物資運送到加薩的其他地區。

▲加薩飢荒嚴重，民眾瘋搶人道主義援助物資。（圖／路透）

以色列對哈瑪斯發動軍事攻擊已過8個月，導致加薩陷入飢荒等人道危機。國際社會敦促以色列採取更多措施緩和緊張局勢，但自從以色列地面部隊在今年5月進入拉法以來，過境點一直是援助物資運輸的瓶頸。

聯合國數據顯示，單只5月6日至6月6日一個月，聯合國平均每天只有68輛卡車的援助物資進入加沙，遠低於救援組織所需的每天500輛。當地的人道需求仍不斷增加，而進入加薩南部的援助卻在減少。

在以色列實施「戰術性停火」後，拉法每日將有11個小時的窗口，讓卡車進出過境點，而此舉將減少協調運輸的需要，但媒體暫時還不清楚以色列軍隊是否會在救援卡車沿著高速公路行駛時提供安全保護。