踝襪、短襪=老人？妹子認證「媽媽才穿」網紅也中槍　大票崩潰

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

腳上穿「短襪」、「踝襪」會被認為是老人！YTR飽妮近日發現，很多年輕人好像已經不穿踝襪，好奇問了3名年紀約20歲左右的妹子，會不會覺得穿踝襪的人有年紀？結果被回「其實會」、「我媽都穿踝襪」，讓她超震驚「我是媽媽的年紀？」貼文狂掀熱論，不少網紅也中標，阿滴就直呼「不管，我要繼續穿。」

飽妮在IG上傳影片，片中她提到，最近發現年輕人好像已經不穿踝襪，就問了3名年紀約20歲左右、腳上都穿白色過踝襪的妹子，結果妹子們都堅稱不會穿踝襪、不露腳踝，看到穿踝襪的不一定會覺得是老人，但自己的媽媽都穿踝襪。

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影片狂吸約250萬次觀看，不少網友無法接受，「流行就是20年一輪啊！等到這些人35歲，就會發現年輕人怎麼都穿船形襪」、「可是！可是腿很粗的話！腳踝再不露出來，我真的會變哆啦A夢啊！」「東方人如果腿短穿長襪超醜」、「但我覺得腳踝的凹槽從後面看很性感…（持續穿踝襪）。」

話題也吸引網紅們現身，有啾啾鞋「以前國中的時候穿這種白色長襪絕對被笑爛」；阿滴「我不管 我要繼續穿踝襪」；歌手蔡佩軒「omg我衣櫃只有踝襪⋯（而且長襪還會有勒痕在腳上很煩）」；第一代JKF女郎希維亞「流行就是一個循環，所以舊的衣服別丟，10年後可以再穿」；電玩實況主6tan「我襪子都拉到膝蓋」。