銀樓老闆幫詐團洗錢！代購虛擬幣製造金流斷點　1收押3交保

記者陸運陞／新北報導

台北市一名經營銀樓男子，為了賺取高額手續費，竟幫詐騙集團以虛擬貨幣方式洗錢。新北市刑警大隊與中和分局，日前追查假投資詐團資金流向時，發現多筆款項傳入男子所經營的銀樓帳戶。警方日前同步搜索，帶回男子與相關嫌犯4人，並查扣現金80萬、黃金飾品1公斤及市價30萬元的銀磚10塊。

▲蔡男經營銀樓卻成為詐騙集團洗錢斷點。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，在台北市經營銀樓的42歲蔡姓男子，起初從去年（113）7月份，就販售詐團成員虛擬貨幣USDT泰達幣，11月份詐團才剛騙取100萬元，車手立即將款項上交，水房人員就馬上與蔡男交易，蔡男聯絡幣商交易完成，匯入詐團冷錢包，協助製造金流斷點，自己從中賺取差價還收取佣金。

▲警方循線逮獲水房負責人李男及銀樓老闆蔡男等4人，並依法移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北刑大查詢詐團金流時，許多相關款項都轉往銀樓帳戶內，警方立即報請檢察官指揮，經專案人員多日監控，於5月23日持搜索票，同步前往北市及新北多處搜索，將蔡男帶回外，另外逮獲水房幹部李男及成員林男、呂男，並依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等送辦。經法院判決，李男遭到收押，而呂男、林男及蔡男，分別以30萬、10萬及20萬交保。



▲警方查扣現金80萬、黃金飾品1公斤及市價30萬元的銀磚10塊。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市詐欺防制辦公室表示，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。

新北詐防辦強調，民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙，進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」、「投資獲利欲出金，需支付不合理的高額保證金」等情形，亦屬於高風險詐騙徵候，應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。