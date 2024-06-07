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社會 社會焦點 保障人權

連騙2銀樓！台中慣竊得手5萬佛祖金墜　寓意「一念成魔」真的被抓

記者許權毅、鄧木卿／台中報導

台中市大里區塗城路上今日17時許傳出銀樓竊案，50歲紀男先在A銀樓摸走5錢重「釋迦牟尼佛一念之間」金墜，食髓知味，又跑到隔壁50公尺的B銀樓想故技重施，結果失敗，只好搭乘計程車往隔條街C銀樓銷贓，拿著4、5千元贓款落跑到梧棲，最終在晚間7點火速落網，也被查出他其實是慣竊。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲紀嫌偷取銀樓「佛祖黃金墜」，寓意是一念之間成佛、成魔，結果火速落網，讓警方感慨萬千。（圖／民眾提供、記者許權毅翻攝）

據了解，紀嫌17時10分進入塗城街A銀樓，前後不到1分鐘，不斷向老闆娘謊稱要挑選不同金飾，接連挑選5、6款，暗中摸走一條約5錢黃金墜子，得手後再謊稱要領錢。當下老闆娘不疑有他，還協助開門，結果清查才發現「少了一條」，趕緊報案。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼紀嫌在A銀樓（上圖）摸走金墜，又到隔壁B銀樓想故技重施。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

不過，紀嫌得手沒有落跑多遠，又看見同條街50公尺外有另一間銀樓，17時13分進入，以同樣手法佯稱要購買金飾，但店家同時有2雙眼睛盯場，紀嫌疑似因此沒得手，放棄之後再跳上計程車，到1公里外的C銀樓銷贓，得手約4萬5千元。

紀嫌得手後，馬上往台中海線轉移，所幸警方火速調閱監視器，鎖定他行蹤，19時左右在梧棲路邊逮到他。而紀嫌所竊走金墜頗有意義，是「釋迦牟尼佛一念之間」金墜，黃金業者以「一念成佛、一念成魔」典故所製作，半張臉為釋迦牟尼佛、半張臉為魔，具有頗深寓意，沒想到紀嫌一念成魔，下手行竊，果真佛祖都不庇佑。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲遭竊銀樓有30多年歷史，今日卻被紀嫌盯上。（圖／記者許權毅攝）

由於該商圈附近有6、7家銀樓，A銀樓遭竊消息傳開後，有的銀樓直接拉下鐵門不敢營業，就怕紀嫌再度闖入犯案。

警方證實，紀姓竊盜慣犯常出沒在各珠寶銀樓，最近陸續出現在市區和大甲區，已要求各分局注意，下午再度在大里區犯案，最終被霧峰警方順利逮捕。

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