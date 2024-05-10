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「北台最美大藥頭」情路超坎坷　陪男友販毒被逮...才知他3劈

▲▼葉女出獄後，開著借來的賓士跑車，在北部地區四處送毒。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲葉女出獄後，開著借來的賓士跑車，在北部地區四處送毒。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市刑事警察大隊，日前逮獲一名女子，有著「北台最美大藥頭」稱號，外表清秀甜美的她，平時駕駛借來的賓士AMG跑車，背著德國名牌包在北部四處送毒，在毒圈闖下名號，但她感情之路坎坷，曾在10多年前和男友一起販毒被捕，才發現男友同時劈腿3女，事後還被判刑17年，去年才被假釋。

據了解，有多項毒品前科的43歲葉女，本名葉怡軒，綽號「小雅」，年輕時誤入歧途染上毒癮，就在毒圈打滾，並結識綽號「斯文」的陳姓毒販男友。2009年間，台北縣刑大（新北市刑大前身）接獲線報，在新北板橋某汽車旅館逮獲陳男，並從葉女身上起出大麻、海洛因及安非他命等毒品。

警方調查時，赫然發現陳男除了與葉女交往，同時與另2名女子關係曖昧，3人也都知道彼此存在，但葉女一直以為自己是「正宮」。警方循線將所有人逮獲，葉女才發現男友劈腿3女，並非之前所說「工作夥伴」，警方在偵辦詢問時，葉女還不斷猛瞪男友陳男。最後葉女經法院判決17年有期徒刑，直到去年5月才假釋出獄。

葉女假釋出獄後，仍無法離開毒品圈，在不依靠男人，四處找尋藥頭配合，自己則擔當起運送的工作，開車借來的賓士跑車，在北部地區四處運毒牟利，並闖出名號，甚至被稱為「北台最美大藥頭」。新北市刑大於上個月（4月）逮獲葉女，移送新北地檢署交保，但葉女仍持續販毒，再遭雲林警方逮獲，目前已遭雲林檢方聲押獲准。

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