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社會 社會焦點 保障人權

逛銀樓買百萬金塊！桃園女拿了就跑　辯「精神狀況不好」下場曝

▲桃園市謝姓女子今年3月間在桃園區中正路某銀樓佯裝選購金飾，店員拿出兩條價值逾百萬金條供其挑選，謝女卻趁店員接電話時快步逃離銀樓。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市謝姓女子今年3月間在桃園區中正路某銀樓佯裝選購金飾，店員拿出兩塊價值逾百萬的金塊供其挑選，謝女卻趁店員接電話時，搶走金塊逃離銀樓。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓女子今年3月間前往中正路某銀樓表示要選購金飾，女店員提供2塊市價約101萬餘元的金塊供其挑選，謝女卻趁女店員接電話時，未付款下直接奪門逃跑，女店員見狀立即快步追討，謝女欲搭乘Uber逃離之際攔下報警提告；桃檢複訊時，謝女否認犯行，辯稱「精神狀況不好」，檢方偵結依搶奪罪嫌將謝女提起公訴。

檢警調查，22歲的謝姓女子今年3月31日晚間7時48分，搭乘Uber自八德區前往桃園區中正路某銀樓，向不知情駕駛聲稱要下車買東西，請駕駛等她一下，隨即前往銀樓佯稱選購金飾，女店員拿出2條分別重達5台兩、6.668台兩金飾（市價約101萬餘元）交給謝女挑選。

未料謝女卻趁女店員回頭接電話之際，拿了2條金飾拔腿奪門而逃，快步至路口遇搭乘Uber離去，女店員見狀快步攔查，即時攔住Uber，並報警處理，桃園警方據報將謝女與搶奪金飾攔獲，並帶回偵訊。

桃檢複訊時，謝女矢口否認犯行，辯稱「當天精神狀況不好，因有服用精神科藥物，當下記得有拿2個東西跑了，但沒有要搶奪、拿取金條之意思，不知道自己在做甚麼」等語，檢方根據警方調閱銀樓監視器畫面截圖、現場照片、女店員指證、Uber駕駛與謝女通聯記錄等佐證，謝女之辯詞純屬卸責之詞，確認謝女犯行明確，檢方偵結依搶奪罪嫌起訴。

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