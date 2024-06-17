小紅書瘋「趕海」非法捕撈！中國遊客狂闖禁漁區　日本政府超頭痛

記者張方瑀／綜合報導

近年來，中國掀起一股在潮間帶撿拾海產的「趕海」熱潮，許多人抖音、小紅書等社群平台上分享成果。然而，不僅僅是在中國海岸，這股熱潮還蔓延至日本海岸，引發非法捕撈行為，使日本當局和民眾倍感困擾。

根據《日刊SPA！》報導，事實上，這種非法捕撈行為在數年前便已出現，隨著媒體報導增多，中國遊客開始轉向「禁漁區域」以逃避查緝，且目標愈來愈集中在高級水產品，如伊勢龍蝦、海參和鮑魚，可說是「趕海3.0」新版本。

▲中國掀起一股在日本潮間帶撿拾海產的「趕海」熱潮。（圖／截取自抖音）



非法捕撈者包括在日中國人和到日本觀光的中國遊客，一些專門接待中國客的民宿甚至以非法捕撈為賣點，例如一名在神奈川縣經營民宿的中國人曾發布一張「鎌倉收穫」的照片，展示大量鮑魚，並在預訂住宿時確認客人是否為中國人，然後告知捕撈地點。

部分中國遊客在小紅書上炫耀他們非法捕撈的日本「天然紀念物」伊勢龍蝦，甚至留言挑釁「來抓我呀！」

在千葉縣浦安市的新浦安海邊，雖然設有用中文書寫的「禁止進入」標示，但中國遊客經常翻越堤防，捕撈梭子蟹和石蟹。

日本記者觀察到，在親水生態公園「三番瀨」海灘，退潮時有數名中國人翻越柵欄，用網子和桶子捕撈，還目擊一名女子用中文喊道「有螃蟹」，隨即同夥開始捕撈，網子裡裝滿貝類。

報導指出，這些中國遊客毫不在意地在進行生態觀察的日本小學生旁邊捕撈；當地市政府人員表示，由於堤防圍欄老舊且翻越危險，設置了許多禁止進入的告示，但效果不佳。

市政府人員還發現有人偷偷設置梯子，方便下到海灘進行捕撈，就算與日本海上保安廳聯合巡邏，但效果如「打地鼠」，無法根治。

報導引述一名日本人的話稱，他認識的在日中國人每年都會去禁區捕撈，甚至全家出動或帶朋友參與，「最近因為巡視人員的增加變得謹慎了，他們進入禁區的時候會安排好幾個入口，並設置看守人員，然後決定從哪個方向進入。」