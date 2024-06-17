日本妹曝愛台灣「7大理由」！　實測日文問路超驚喜

記者張靖榕／綜合報導

台灣有許多特點看在本國人眼裡是生活日常，但在外國人眼中卻是超級加分，日本旅居台灣的YouTuber麻由日前就在片中列出「7大特色」，強調這些都是讓她愛上台灣的理由，也訪問多位來台旅遊的外國遊客的心聲，以及實測「用日文問路」成功機率，讓她興奮大讚「為台灣感到驕傲」！

▲YouTuber麻由列出7大愛台理由。（圖／翻攝YouTube「麻由mayu????不是麻油」）



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YouTube頻道《麻由mayu????不是麻油》6日分享《外國人為什麼喜歡台灣》的影片，麻由表示旅居台灣7年，本身非常喜歡台灣，並列出愛台灣的7大原因，包括1.人與人的相處模式，「人跟人的距離真的很近，台灣人的愛真的是很多」；2.台灣美食，每天三餐到消夜，「24小時都能吃到好吃的東西」；3.捷運，交通費便宜又乾淨；4.便利商店很厲害，台灣店員無所不能，服務很多，「台灣的便利商店薪資真的要調高」。

麻由接著分享第5點，環保杯折5元，對環境真的很友善；6.寵物友善，日本很難帶狗狗進超商、餐廳，甚至大眾交通運輸，這點在台灣真的方便又友善；7.發票兌獎，中獎機率高，存入電子載具比實體發票中獎機率還高。

此外，麻由也訪問來自各國的外國旅客，包括台灣人、比利時人、日本人以及澳洲人等，對台灣共通的看法都是人很友善，而且很樂於幫忙，「只要開口問就行了」，多數台灣人也能用英文或日文與外國人溝通。

麻由更實測給大家看，在台北街頭用日文問路，連續問了3個人都很願意幫忙，即使不會講日文或沒時間，還是願意幫忙。更讓她驚訝的是，超多台灣人會講日文，「所以日本的大家，請常常來台灣玩唷」，她也為台灣人加油，「你們要為台灣感到驕傲」！