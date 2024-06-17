青鳥周三重回立院！民團盼「黃店」輪班　師法文化協會辦夏季學校

▲台灣公民陣線今在立法院外舉行記者會，預告「公民反國會濫權，拒絕民主倒退，警告中國國民黨」行動。（圖／台灣公民陣線提供）

記者呂晏慈／台北報導

公民團體質疑國會職權修法淪「濫權」號召10萬「青鳥」包圍立法院，上周末在新北市、基隆市多區展開百人戶外集會，由經濟民主連合、公投護台灣聯盟等民間團體組成的「台灣公民陣線」今（17日）舉行記者會，預告「公民反國會濫權，拒絕民主倒退，警告中國國民黨」行動，將於6月19日至21日登場，並邀請「青鳥黃店」、已放暑假的學生輪班，所有國民下班下課後再次集結。

立法院本周三開始將審議《立法院職權行使法》與《刑法》修正覆議案，並於周五進行表決，預料將引發藍綠白3方表決大戰。

經濟民主連合副祕書長許冠澤今表達憂心稱，此次修法恐有6大危害，包括：立委違憲質詢總統、立委擁「霸王超級質詢權」可以調閱資料並質詢一般社會人士、同意權審查不負保密義務、調查權行使無邊無際「人人都可能被查水錶」、聽證會發動程序不明、全世界最誇張的「藐視國會罪」，且這6點均違反大法官釋字精神。

許冠澤並強調，民團堅決反對濫權的「國會特偵組」，反對不當黨產歸還救國團，反對中天重新上架，反對提高罷免門檻，反對破格延役核電廠，反對粗暴草率的「花東三案」，更反對民主防衛機制的倒退。他說，呼籲立委能夠正視人民的訴求。

公投護台灣聯盟總召羅宜說明，為了讓更多民眾了解台灣民主現況，6月19日至21日白天將在青島東路舉辦「夏季學校民主課」活動，師法日治時期台灣文化協會精神，並在濟南路舉辦公民論壇，而晚會主舞台則會架設在濟南路，同時在青島東路、中山南路也會架設相關設備，盼藉此延續公民能量。

台灣公民陣線執委賴中強補充，希望號召3群人重回立法院，包括：邀請全台灣的自營作業者與小店家選擇1天「公休」，輪流排班捍衛民主，以「青鳥黃店」延續香港反送中「黃店」精神，同時建議按照身分證字號尾數輪流排班，尾數1至4建議19日、5至7建議20日、8至9與0建議21日。

賴中強也說，希望號召已經放暑假的學生來青島東路參加「民主台灣夏季學校」活動，民團已經邀請非常優秀的學者專家，到場講解民主政治、憲法權力分立、台灣民主運動史等，此外，也呼籲所有國民下班下課後在立法院集結。