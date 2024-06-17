不接受「首戰即終戰」　黃國昌喊話賴清德：應發揮智慧避免首戰





▲黃國昌召開「檢察官淪詐團幫兇 桃檢明知還在包庇護航」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前總統馬英九曾說中國攻台戰略是「首戰即終戰」，美軍不可能來支援，總統賴清德16日在黃埔百年校慶致詞時強調，絕不能接受「首戰即終戰」投降主義，使馬辦回擊賴演說顯然傾向尋求戰爭。面對賴清德認為「首戰即終戰」是投降主義，民眾黨立委黃國昌17日表示，不樂見也不會接受「首戰即終戰」，但國家領導人應發揮智慧，避免首戰發生。

黃國昌17日上午召開「檢察官淪詐團幫兇，桃檢明知還在包庇護航」記者會，會後接受媒體訪問。針對民眾黨中央委員張凱鈞赴陸參加海峽論壇一事，被外界解讀是代表民眾黨率團與會，黃國昌表示，自己原則上沒參與黨務，但因媒體詢問此問題，有大概去了解一下狀況，「目前我所得到的訊息是，黨部沒有授權他代表黨去參加這活動，至於後續要怎麼處理，恐怕要由中央黨部回答比較適合。」

關於時代力量黨主席王婉諭談張凱鈞一事，認為民眾黨雖說是以「個人名義」，但對方去年也帶團參加過並表達相關立場，使王質疑黃過去反對「兩岸一家親」，現在態度有無轉變？黃國昌提及，對於王婉諭發表的意見，因為內部邏輯太錯亂，讓他不曉得怎麼簡短回應。

黃國昌指出，第一，維持台灣主權尊嚴跟台灣人民自主性，向來是民眾黨的立場，這一點從來沒有改變過；第二點，在此基礎上，認為要降低兩岸之間敵意，能在對等尊嚴基礎上，能有和平對話跟溝通，避免兩岸情勢進一步加劇，這也是民眾黨立場；第三，對於兩岸交流在符合上述2個目的下，基本上是樂見。

黃國昌強調，張凱鈞對方沒得到黨部授權，就自己做了那樣的事情，尊重中央黨部如何處理，也相信黨部會對外說明。

此外，針對怎麼看賴喊絕不能接受「首戰即終戰」投降主義，以及此言論被馬辦批評是尋求戰爭？黃國昌回應，第一個層次，「我們當然不樂見、更不會接受『首戰即終戰』，但更重要的問題是，作為國家領導人應該發揮的智慧是怎麼避免首戰發生，這才是重點。」

黃國昌說，因為首戰一但發生了，不管是不是終戰，受苦受難的都是一般老百姓，這是人民對於領導人的期待，就是如何在國家政策上發揮領導者能力跟智慧，避免首戰發生，如何讓對方不敢發出第一擊，這才是真正考驗國家領導人真正的課題。