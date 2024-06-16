質疑濫權調查！基進黨明告發違反個資法　黃國昌嗆：智商堪虞

▲館長陳之漢、民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台中市31歲林姓男子12日晚間駕駛小貨車，撞進網紅「館長」陳之漢在台中經營的健身房「成吉思汗」，被台中地院裁定收押。陳之漢13日稱有請民眾黨立委黃國昌調查對方有無犯過什麼罪，此言論被基進黨質疑濫用立委職權，因此17日將告發黃，而黃國昌16日酸說，對於智商堪虞的行動，已不知該如何形容。

針對台灣基進黨將於17日告發黃國昌恐違反《個資法》涉濫權調查，黃國昌16日傍晚於臉書發文表示，「對於這樣一個智商堪虞的行動，我已經不知該如何形容。」這群人擺明就是要蹭新聞，但即使如此，也該聽過「法學資料檢索系統」吧？

黃國昌批評，用司法院的「法學資料檢索系統」查詢，到底是違反了什麼法？真的是沒有知識也要有常識，「與其花時間搞這種秀下限的幼稚行為，不如花點時間看看法學緒論吧。」

台灣基進黨16日發出採訪通知，17日上午9時30分將到台北地檢署告發黃國昌，起因是陳之漢對於林男開貨車衝撞健身房，稱「經黃國昌幫忙查詢，林男過去沒有什麼前科，背景單純」等語，但前科資料是特種個人資料，了除符合法律規定之例外，不得蒐集、處理或利用，黃國昌幫忙查詢該男前科等個資，似有違背個人資料保護法之虞，故提起本件告發黃國昌，以查明是否濫用立委職權。

回顧陳之漢此番言論，是13日下午與黃國昌一起在新北板橋推廣樂活有氧銀髮課程，當時被媒體詢問此案有無黑道介入時，陳之漢表示，「警方也不是吃素的，調查會從整個人背景去調查，因為其實有加入黑幫，背景很好查出來，各位黑幫朋友真的很好查出來，警察真的不是吃素的，這個年輕人就是很單純，我們昨天都查過，包含國昌也有幫我查有無犯過什麼罪，他真的就是一個711打工的，然後平常有在練習、身材還可以，不是說很壯，但有練過。」