國民黨號召支持者21日包圍立院！　王鴻薇：喊出挺國會改革聲音

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會21日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，朝野上周末開始展開地方宣講戰，為覆議案累積民意聲量。除了號召「青鳥行動」的台灣公民陣線宣布，將重回立法院，國民黨也決定動員群眾，藍綠本周五將在立法院內外總決戰。國民黨立委王鴻薇表示，國民黨也會號召支持者來立院場外力挺，讓支持國會改革法案的聲音響徹雲霄。

國會改革法案立法院戰場將於21日覆議案表決後落幕，公民團體號召「青鳥」在6月19日到21日重回立法院周邊街道，國民黨也號召支持者到立法院聲援。公民團體借到的青島東路路權是從鎮江街口到中山南路，以及濟南路。國民黨申請到的青島東路路權是從鎮江街口到林森南路段的路權，兩大陣營當天把青島東路一分為二，中間僅隔一條鎮江街。

王鴻薇指出，覆議案21日記名表決，國民黨已經借到青島東路鎮江街到林森南路這一段，支持者會到現場加油打氣，台灣絕對不能只有一種聲音，希望讓更多民眾表達支持國會改革，查弊案、查黑金、查黑箱的聲音也能響徹雲霄。

王鴻薇也強調，國民黨持續積極推動民生法案，包括80歲以上長者免巴氏量表、婦女產假從8週延長到12週等，但民進黨政府一直抗拒找理由推託，還有財政收支劃分法修正案，很多地方政府財源嚴重不足，要照顧長者、婦幼或推動社會福利都沒有錢，只能仰中央鼻息；另外，會繼續推動核二、核三廠延役，解決供電不足的問題。