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刮刮樂中3千萬！她請人代領「竟剩60萬」　親戚私吞下場慘了

見錢眼開！刮刮樂中獎3千萬委託表妹代領　卻遭私吞稱：只中60萬

▲ 刮刮樂中獎請親戚代領，卻遭對方私吞大量獎金。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

彩券中大獎是一件會改變人生的大事，但突然獲得大筆獎金時，可能考驗親朋好友是否真的能信任。美國一名匿名中獎者贏得100萬美元（約新台幣3234萬元），但在約定支付萬元報酬請親戚幫忙兌獎後，對方卻謊稱只中了2萬美元（約新台幣64萬元），其他全被私吞，氣得她將親戚告上法院，對方也將面臨最重4年有期徒刑。

根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，這名中獎者2020年10月在紐約州一家超商花費5美元（約新台幣161元）購買刮刮樂，幸運贏得100萬美元，但為隱藏自己的身分，便請當時住在維吉尼亞州的表妹阿格塔（Iris Amador Argueta）幫忙，也承諾事後會分給對方5萬美元（約新台幣161萬元）作為報酬。

由於當時疫情嚴峻，紐約彩券中心不開放現場領獎，阿格塔便改用郵寄方式寄送。扣掉稅金後獎金應還有53萬7440美元（約新台幣1738萬元），阿格塔卻向中獎者謊稱只有中2萬美元，扣除稅金後交給她裝有1萬3436美元（約新台幣43.4萬元）現金的信封袋。

中獎者查詢彩券網站後才發現，自己當初中了100萬美元，氣得她馬上打電話給阿格塔算帳，對方卻堅稱沒有更多錢，還反過來威脅她若繼續鬧事，會採取法律行動。

後來阿格塔被告上法院，被控犯下二級重大盜竊罪，戶頭裡的31萬7857美元（約新台幣1028萬元）也全被沒收，還給中獎者。最終阿格塔因貪財付出代價，可能被判處16個月至4年有期徒刑。

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