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社會 社會焦點 保障人權

拚股票高獲利！阿公聽「美玲老婆」建議衝銀行匯錢　險被騙百萬

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名年約80多歲務農阿公，從網路認識一名女子「美玲」，雙方相談甚歡，互稱老公老婆，阿公從老婆那裡得知投資股票高額獲利管道，立即到銀行要領錢匯款百萬元，警一查發現老人家口中的「白月光」（遙不可及的美女）竟連大頭貼也是假的，利用噓寒問暖把人騙得團團轉，最後阿公才恍然大悟放棄匯款，保住辛苦老本。

▲彰化北斗一名阿公遭詐百萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化北斗一名阿公險遭詐百萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化北斗一名阿公遭詐百萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化北斗一名阿公險遭詐百萬元。

北斗警分局表示，案發於6月13日上午接獲行員通報，老阿公要領錢匯款，謝姓襄理及王姓行員發現老翁疑似遭受詐騙，北斗派出所金勤區警員孫翊剛派員到場了解。

線上執勤警員蔡若洋趕到銀行，阿公說，他在網路認識「美玲」，彼此以老公老婆稱呼相談甚歡，「美玲」展開攻勢每天噓寒問暖，最後才稱她有熟識投資網站助理取信於阿公，更標榜以「保證獲利、穩賺不賠」介紹股票投資，誘導下載開發投資APP，並投入資金，才會到銀行進行匯款。

▲彰化北斗一名阿公遭詐百萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方便向老翁說明此為典型的假交友投資詐騙，分析他與詐騙集團成員通訊對話就是詐騙手法，最後在員警苦口婆心及逐一識詐破解下才放棄匯款念頭，刪除與詐騙集團連繫管道，並要其家人留意。

▲彰化北斗一名阿公遭詐百萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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