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落「科技老董帶你投資股票」圈套　新北3熟女慘遭騙2600萬

▲▼林口3女遭詐騙2600萬，警方循線逮捕詐團6人 。（圖／記者戴上容翻攝）　　

▲▼林口3女遭詐騙2600萬，警方循線逮捕詐團6人 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市有3名彭姓（50歲）、凌姓（60歲）及王姓女子（60歲），誤信Facebook上的廣告，落入假冒「科技公司董事長帶領投資股票」的詐騙陷阱，從今年3月到5月間，三人累計損失2600萬元。新北市林口警方接獲報案後展開調查，於5月及6月間逮捕主嫌徐姓男子及其餘5名詐騙集團成員，並依法究辦。

據了解，彭女、凌女及王女透過Facebook上的廣告，被騙子假冒新漢科技董事長林茂昌，以「穩賺不賠」、「低成本高收入」等虛假承諾，誘使三人分別在3月至5月間交付、匯款共計2600萬元。其中，彭女一人被騙金額高達1970萬元。三人事後察覺異常，分別向轄區派出所報案。

▲▼林口3女遭詐騙2600萬，警方循線逮捕詐團6人 。（圖／記者戴上容翻攝）

林口警方表示，今年4月初接獲報案後，立即組成專案小組展開追查，並於5月2日在新北市林口區文化二路二段逮捕正在面交的王姓男子（42歲）及蔡姓男子（44歲）。經深入調查，發現凌女及王女所遭遇的詐騙屬同一犯罪集團。

該詐騙集團由徐姓男子主導，他與境外機房合作，一旦被害人上當，就會隨機選擇汽車旅館作為行動據點，並招攬王姓、于姓（44歲）及黃姓（42歲）三人擔任取款車手。為避免車手內鬨，還找來蔡姓及賴姓（37歲）男子擔任監控手。

▲▼林口3女遭詐騙2600萬，警方循線逮捕詐團6人 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方於5月17日在桃園中壢中華路二段一家汽車旅館內逮捕徐姓主嫌（37歲）及其女友，並於5月17日及6月12日先後在新北市林口區文化三路二段與信義路口、三重區重新路二段及桃園市龜山區文化七路逮捕于姓、黃姓車手及賴姓監控手，查扣相關證物及贓款2900萬，並一併帶回偵辦。

在偵訊中，徐姓嫌犯承認招募其他五人進行詐騙，但對於境外機房及其他共犯問題則含糊其詞。警方依詐欺及洗錢防制法將6人移送法辦，並持續追查有無其他共犯。

▲▼林口3女遭詐騙2600萬，警方循線逮捕詐團6人 。（圖／記者戴上容翻攝）

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