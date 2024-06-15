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社會 社會焦點 保障人權

KK園區凌虐手法曝光「豬仔」不聽話被剃光頭上銬綁棍　人蛇判刑

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警逮捕詐團成員。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市張姓男子夥同劉姓、周姓男子，以網路募徵打字、合法博弈工作為由，誘拐5名台灣人到緬甸KK園區從事詐騙工作，若想回台還須上繳20多萬元，有被害人證稱，待在緬甸期間因試圖反抗慘遭剃光頭、體罰，還曾聽聞有人逃跑被槍殺。台中地方法院審理後，依共犯意圖營利以詐術使人出國罪，將張等3人分別判4年8月、4年2月與3年8月徒刑，可上訴。

判決指出，張等3人的犯罪集團，在網路刊登打字工作、合法博弈等招募訊息，開出月薪5至6萬元的高薪，自2022年3月起，接連吸引5名被害人上當，被害人經張男在國內安排飛到泰國曼谷，被害人到當地一下機就被沒收護照，再被開車載運至緬甸KK園區，被逼迫從事電信、感情詐騙。

被害人說，他們每天工時長達14至16小時，1天只能上6次廁所，每次還不能超過10分鐘，每個月只能放1天假，若有不從就會遭受拘禁、毆打。

5名被害人中包括一對兄妹，哥哥指出，他到當地從事比特幣詐騙，曾因頂撞上司被理光頭、體罰，還被「兵站（被銬手銬在木條上）」，曾有被罰站一整天的紀錄，園區外還有持槍的軍人在駐守；妹妹說，她到當地從事感情詐騙，目睹哥哥遭剃光頭，其他員工也被體罰。

其他被害人說，業績不到的員工會被毆打或體罰，上班時間就要待在公司，隨意離開會被槍殺，且有緬甸叛軍在園區外守著，只能乖乖聽話，聽聞曾有馬來西亞人偷跑被槍殺。

這5名被害人，有2人分別支付24萬餘元、另1人支付28萬餘元的賠償金，才能夠逃回台灣，有2人因病返台，被害人表示，回台前，手機內的對話內容還遭詐團重置。

法院審理時，張等3人均否認犯行，辯稱只是介紹被害人赴海外從事資金盤的工作，被害人也知道工作內容，賠償金則是被害人工作未達約定天數的違約金，而非須給付賠償金才能歸國，法官不採信張等人的辯詞，判處張男有期徒刑4年8月，劉男4年2月，周男3年8月，全案還可上訴。

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