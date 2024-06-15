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社會 社會焦點 保障人權

伴手禮藏400萬K毒闖關　大馬男「入境隔天就出境」露餡

▲馬來西亞籍萬姓男子今年4月間以觀光名義入境，海關在其行李箱內查獲以伴手禮食品包裝內夾藏30包K他命，市值逾400萬元。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲馬來西亞籍萬姓男子以觀光名義入境，以伴手禮食品包裝內夾藏30包K他命，市值逾400萬元。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

馬來西亞籍萬姓男子（Wan Mu Azim Bin Wan Abidin）今年4月間搭乘紅眼班機來台觀光，入境時海關人員在其行李箱大批食品伴手禮包裝夾藏的30包不明粉末，驗出是第三級毒品K他命，重約2000餘公克，市值逾400萬台幣，海關人員查出萬姓男子出入台灣多次，入境後均於翌日即出境，顯與一般旅客行程有異；桃園地檢署偵結依運輸三級毒品等罪起訴，萬姓男子目前羈押中。 海關人員查出萬姓男子出入台灣多次，入境後均於翌日即出境，顯與一般旅客行程有異；桃園地檢署偵結依運輸三級毒品等罪起訴，萬姓男子目前羈押中。

檢警調查，29歲的馬來西亞籍萬姓男子今年4月18日凌晨搭乘，酷航TR898航班來台，清晨6時許入境桃園機場時，其托運行李在第一航廈入境查驗時，海關人員查出有異狀，大批食品包裝內竟夾藏不明粉末，經開箱查驗竟有30包三級毒品K他命，重量約2065.14公克，市值逾400萬元台幣。

萬姓男子向警方供稱，在馬國受到綽號「RusLin」運毒集團成員指示走私K毒入台，今年4月16日晚間，依照「RusLin指示，前往吉隆坡某飯店領取以食品包裝約2065.14公克三級毒品K他命裝入行李箱，再由馬來西亞吉隆坡搭機至新加坡，再由新加坡樟宜機場搭機來台，未料入境領取行李箱時查驗時仍被查獲；海關人員與桃園市調處查出，萬姓男子今年內出入台灣多次，入境後都是隔天就馬上出境，與一般旅客行程有異。

桃檢調查時，萬姓男子坦承犯行，檢方查出萬男與運毒成員之間，透過通訊軟體WhatsApp、Telegram對話聊天室均設定訊息自動刪除，就是規避檢警查緝，但相關對話框還來不及刪除，檢方偵結依毒品危害防制條例之運輸三級毒品及懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌將萬姓男子起訴，萬姓男子目前在押中。

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