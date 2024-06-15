銀行門口自撞石墩！經理帶進洽談室關心　男卻亮槍：我要搶劫

▲桃園市詹姓男子今年3月間因缺錢花用，竟持玩具空氣槍到龜山區某銀行欲搶劫，未料卻因緊張撞上銀行前石墩倒地，被警方當場拘捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓男子今年3月間因缺錢花用，竟異想天開持玩具槍騎車至龜山區某銀行，未料因緊張卻撞上銀行前石墩倒地，銀行經理發現後請其進入銀行洽談室詢問，詹男竟亮出腰際玩具槍嗆聲「我要搶劫！」結果被趕來處理員警當場拘捕到案；桃園地檢署偵結依恐嚇取財未遂案提起公訴。

檢警調查，42歲的詹姓男子今年3月27日上午9時許，騎乘機車前往龜山區復興一路上某銀行，未料卻撞上銀行門口前石墩倒地，因撞擊發出巨響，嚇壞銀行洽公與路人，銀行經理發現後前往關心，發現詹男倒地請其進入銀行洽談室詢問。

詹男被銀行經理請入洽談室，經理請其留下個人資料之際，詹男卻亮出腰際玩具空氣槍，向經理恫嚇「我要搶劫！」經理嚇了一跳，過程中被銀行人員發現悄悄報警處理，龜山警方據報趕抵現場，當場將詹男壓制倒地，並起出做案用玩具空氣槍，警方檢視空氣槍確認是玩具槍並無殺傷力。

桃檢複訊時，詹男坦承犯行不諱，辯稱缺錢才鋌而走險，檢方根據警方提供現場監視畫面截圖、現場照片與查扣玩具空氣槍等佐證，檢方認為犯行明確，偵結依恐嚇取財未遂罪嫌起訴。